Cómo llevar las siluetas con corsé que dominaron en el MET Gala

Apenas han sido dos días de que pasó uno de los eventos más importantes en el año en cuanto a moda; la Gala del MET, y no podemos dejar de soñar con sus icónicos looks. Aunque sólo son invitadas las celebs más stylish y los diseñadores más fuertes e importantes de nuestros días, no cabe duda que es un evento que celebra la moda, el arte y todo lo que conlleva, por lo que no podemos dejar de usarlo como inspiración para hacer nuestros propios Met Gala looks.

Elementos populares en los atuendos del MET Gala

Debido a que hay un código de vestimenta determinado para todos los invitados, es básicamente imposible que no hayan elementos en común. En esta ocasión observamos muchos vestidos ajustados en corsé, detalles en transparencias y con encaje.

Celebridades como Dua Lipa, Sienna Miller y Kendall Jenner apostaron por piezas de encaje en toda una variedad de colores, pero los que dominaron sin duda fueron el negro y blanco. Mientras que personalidades como Jennifer Lopez y Emily Ratajkowski apostaron por transparencias con aplicaciones de brillos y diamantes.

Dua Lipa lució Marc Jacobs hecho a la medida.

Por otro lado, invitadas como Taylor Russell, Ariana Grande y Karol G se decidieron por siluetas muy femeninas, mismas que consiguieron a partir de lucir vestidos y diseños hechos a base de corsé. Algunos sin tirantes, algunos semi-transparentes, pero esta silueta sin duda fue un elemento protagonista de la noche.

Los corsés son un gran elemento para acentuar la silueta y la cintura.

De la alfombra al street style

Inspirémonos de nuestras celebridades favoritas para hacer de nuestro día a día nuestra propia MET Gala. Esto significa adaptarnos a la temática y observar detenidamente los elementos en común que llevaron los invitados. Ahora bien, si una constante fueron las piezas de encaje, esto es sencillo, son perfectas para la temporada de calor. Combínalas con elementos de piel para dar un efecto femenino y muy boho-chic.

Las transparencias y los detalles de encaje son ideales para llevar en primavera/verano.

Por otro lado, vimos muchos vestidos ajustados, la mayoría con corsé, otro elemento que hace no tanto estuvo en tendencia en el mundo del street style. Verlos en la alfombra roja es la pista para retomarlos en nuestrs propios looks. Puedes llevarlos en un simple tono sólido y combinarlos con mezclilla o incluso apostar por mezclar ambos elementos y decidirte por un corsé con detalles de encaje.

Puedes combinar todos los elementos mencionados según tu estilo, no hay reglas.

Finalmente, la temporada de primavera/verano resulta perfecta para llevar piezas con transparencias o semi-transparencias, sobre todo en telas transpirables. Ya sea que te decidas por incluir uno o todos estos elementos en tus looks del día a día, seguramente le darán un toque moderno y arriesgado a tu estilo.