Galilea Montijo rompe el silencio y acepta las diferencias con Andrea Escalona

Desde hace unos días, los nombres de Galilea Montijo y Andrea Escalona han acaparado los titulares, luego de que tomara fuerza en redes un rumor sobre un supuesto altercado que protagonizaron en el foro de Hoy. Debido a la insistencia de la prensa, hace unos días, Andrea Rodríguez, productora del matutino, y Andy escalona, su sobrina, reconocieron que, como en todas las familias, en el programa también se enfrentan a diferentes puntos de vista. Luego de que confirmaran que sí tuvieron un roce, ahora, Galilea Montijo es quien rompe el silencio y habla por primera ocasión de la situación.

Lo que pasa en el foro, se queda en el foro

Durante el estreno del monologo de su amiga, Roxana Castellanos, donde fungió como madrina de lujo, Galilea Montijo habló con los medios de comunicación sobre sus problemas con la sobrina de la productora de Hoy: “Nada, nada, eso fue porque alguien de la producción -lo que les contaba el otro día, hay cosas que como en Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, lo que pasa en las producciones, se queda en las producciones- y no tiene nada de malo no estar de acuerdo con un compañero en algo, no tienen nada de malo, pero de eso a que ya después distorsionen toda la información, hay que buscar quién lo dijo”, le explicó la conductora a la prensa.

Aunque reconoció que sí tuvieron una diferencia en el foro, Galilea echó por tierra la versión de que la discusión subió a tal nivel que incluso hubo golpes, entre risas, la presentadora confesó: “Uy mi amor, no lo cuenta si hubiera habido jalón de greñas, la hubiera tenido así con el ojo morado”, dijo en tono de broma la presentadora quien jugó al despiste cuando le preguntaron por qué ya no sigue a Andrea Escalona en redes sociales, donde antes incluso compartían fotos juntas: “¿Nos dejamos de seguir?, ah, ¿no la sigo?”, comentó.

Su amistad con las Rodríguez

En el mismo tono amable que usó durante toda la conversación, Galilea pidió a la prensa recordar que entre ella y las Rodríguez hay una gran relación: “No sean así muchachos, las han visto en mi casa, en Navidades, posadas. Andrea Rodríguez es una persona que yo quiero mucho, a Magda Rodríguez, que en paz descanse, también, el hecho de que yo no esté de acuerdo con su sobrina, no quiere decir que nos vamos a dar de sombrerazos”. La tapatía también recordó que fue gracias a ella que Andy conoció a su pareja y padre de su hijo, Marco Estrada: “Imagínate, al papá de su hijo lo conoció en mi casa”.

La versión de Andy

Hace unos días, Andrea Escalona y su tía, Andrea Rodríguez, sostuvieron un encuentro con la prensa a la que la producotora le confimó lo ocurrido: “Sí sucedió algo pequeñísimo, un altercado, como suceden miles de altercados, entre Galilea y yo, esas estupideces, se los tengo que decir sí. Si les contara todo lo que pasa diario, seríamos portada todas las semanas”. Por su parte, Andy dijo: “Respeto mucho a Galilea y siempre que hay alguna diferencia siempre va a ser con cariño, respeto, amor y entendimiento (…) Entiendo muy bien el organigrama y cuál es el lugar en la mesa, entiendo y respeto a una estrella y a una trayectoria, cada quien tiene su lugar”.