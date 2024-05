Andrea Legarreta hace frente al rumor de la supuesta discusión entre Galilea y Andrea Escalona

El elenco del programa Hoy ha vuelto a colocarse en el centro de la polémica, esto tras el surgimiento de un rumor ligado a una supuesta discusión entre Galilea Montijo y Andrea Escalona durante una de las emisiones del matutino. Al respecto, Andrea Legarreta ha sido cuestionada sobre sus compañeras, dejando claro lo irresponsable que son este tipo de especulaciones. Así mismo, invitó a la prensa a hablar directamente con las personas involucradas, sin olvidar reiterar lo incómodo e impropio de difundir información que solo busca dañar y desprestigiar a las personas.

Andrea Legarreta habló de los recientes rumores en el programa.

Legarreta reacciona a los rumores

Amable como suele ser con los medios, Andrea se tomó algunos minutos para conversar con reporteros a las afueras de Televisa, espacio en el que una de las comunicadoras aprovechó para preguntarle sobre la supuesta riña entre Montijo y Escalona, de la cual se ha hecho eco en algunas publicaciones sin que esto haya sido aclarado por las presentadoras. “Yo cuando leí eso, dije: ‘¡No sé de qué me están hablando!’, en ningún momento yo lo he visto. Ni he visto ni oí discusiones ni nada, nosotros generalmente estamos ahí compartiendo con ellas, entonces mejor pregúntenles a ellas, porque yo sinceramente no vi nada…”, dijo tajante, declaraciones retomadas por el programa televisivo Sale El Sol.

Galilea Montijo no se ha pronunciado sobre lo que se dice.

Ante el revuelo que ha tomado esta noticia, Andrea fue puntual con lo que en ocasiones llega a decirse, pues hay quienes incluso afirman tener pruebas para demostrar que están en lo cierto. Por tal motivo, Legarreta retó a este tipo de personas a actuar. “A mí esta gente que sale de: ‘Tenemos el video, tenemos pruebas’, ¡sáquenlas, saquen sus pruebas, sus videos, y entonces hablamos! Porque es muy fácil decir a desprestigiar a la gente y a decir porquería y media… Si tu interés es desprestigiar a alguien, sácalas (las pruebas)”, apuntó visiblemente molesta.

Andrea Escalona es parte de las conductoras del programa Hoy desde hace algunos años.

Lamenta el proceder de los medios

En su charla, Andrea hizo énfasis en el respeto que debe existir hacia las personas por parte de los medios de comunicación, pues nadie está exento de cometer algún error. “Al final todos somos humanos, todos tenemos situaciones complicadas, todos nos equivocamos, al final somos seres humanos…”, aseguró en otro momento de la charla.

Andrea Legarreta lamentó que algunos medios procedan de manera irrespetuosa con otras personas.

Para ser puntual en su postura, Andrea expresó cómo percibe ahora el proceder de los medios al abordar alguna temática. “Yo sinceramente creo que cada vez es peor el manejo de los medios. Con todo respeto, yo a ustedes los quiero, salgo, comparto, pero cada vez es peor. Y lo peor es que los medios serios retoman notas de gente… que sale a decir porquería y media porque no tienen cómo llenar sus espacios y entonces los medios serios las retoman, es vergonzoso lo que está pasando. Se les olvida que antes que otra cosa están trabajando seres humanos, son seres humanos y que su vida privada tendría que valerles un camote…”, explicó la también actriz de la puesta en escena Vaselina.