La productora de ‘Hoy’ confirma roce entre Galilea Montijo y Andrea Escalona

Las últimas semanas, la producción del programa Hoy ha estado envuelta en un fuerte rumor que involucra a dos de sus conductoras: Galilea Montijo y Andrea Escalona. Después de días acaparando los titulares por un supuesto enfrentamiento al interior del foro del matutino, la productora de la emisión, Andrea Rodríguez, rompió el silencio y habló de esta situación, para sorpresa de la prensa, confirmó que las presentadoras sostuvieron un desencuentro; sin embargo, aclaró que se solucionó en el momento, como cada diferencia que se presenta en la producción diariamente.

Los hechos

La hermana de la fallecida Magda Rodríguez, admitió que Galilea y Andrea sí tuvieron un roce, pero nada grave: “Aquí lo que pasó es que alguien chismosito de la producción contó algo, sí sucedió algo pequeñísimo, un altercado, como suceden miles de altercados, entre Galilea y yo, esas estupideces, se los tengo que decir sí. Si les contara todo lo que pasa diario, seríamos portada todas las semanas, obviamente son detalles que nos pasan diario, de repente yo con Andrea Legarreta o a lo mejor, Andrea Legarreta con Tania o Tania con Gali, pero diferencias de todos los días”, explicó.

La productora salió en defensa de su sobrina, quien la acompañaba en este encuentro que sostuvo con varios medios de comunicación en un evento al que asistieron juntas: “Andrea es una chava que, ¿cuándo la han visto que es prepotente?, porque cuando uno es prepotente, es prepotente en todos lados, no nada más en un momentito”. Sobre la versión de que las conductoras habrían llegado al contacto físico, Rodríguez puntualizó: “No, obvio no, ¿tú crees que si hubiéramos llegado a los golpes, cualquiera de nosotras seguiríamos ahí? Es parte del día a día, llevamos 6 años y medio haciendo Hoy”, puntualizó.

La opinión de Escalona

Por su parte, Andrea Escalona, también habló de sucedido con Galilea Montijo: “Yo creo que todos tenemos diferencias en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros hermanos, al final del día, nos vemos de lunes a viernes, durante las tres horas del show, puede haber diferentes perspectivas “Respeto mucho a Galilea y siempre que hay alguna diferencia siempre va a ser con cariño, respeto, amor y entendimiento”. Sobre los supuestos celos profesionales que habrían dado pie a las diferencias, aseguró: “Entiendo muy bien el organigrama y entiendo muy bien cuál es el lugar en la mesa, entiendo y respeto a una estrella y a una trayectoria, cada quien tiene su lugar”.

¿Qué ha dicho Galilea?

Confirmando la versión de que, el altercado fue momentáneo, Galilea Montijo aseguró que no tienen problemas, ni con Escalona, ni con Andrea Rodríguez: “A mí me da mucho gusto que ella se haya quedado y que haya podido demostrar todo lo que aprendieron juntas como hermanas, yo les he abierto las puertas de mi casa, en Navidades, Años Nuevos, cumpleaños, podemos tener puntos de vistas diferentes, porque somos humanos y cada quien tiene los puntos de vista diferentes, pero jamás he hablado mal de un productor, estoy muy agradecida con cada uno de los productores que ha estado conmigo, hemos pasado esta parte de poder convivir fuera del programa. Yo con Andrea Rodríguez siempre voy a estar muy agradecida siempre”, dijo.