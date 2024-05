Daniela Castro nos cuenta cómo fue enfrentarse a su hija en la cocina de ‘Top Chef VIP 3’

¿Cómo fue enfrentarte con tu hija? Seguro hubo momentos en los que esos consejos que alguna vez le habrás dado en casa ahora se ponían a prueba en una competencia entre las dos

“¡Ay, no! Danka me rebasa. Yo soy muy perfeccionista, pero ella también. Entonces cuando nos toca un reto juntas, olvídate. Me regañaba: ‘No, mamá, así no. No, mamá, ese plato no córrele por el otro’. Fue una doble experiencia muy diferente porque en ese momento era creo que era la jefa de equipo, entonces ella era la que me daba las instrucciones, gracias a Dios, porque tuvo razón en todo lo que me dijo”.