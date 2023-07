De Lauren Sanchez a Hailey Bieber: el apoyo que ha recibido Camila Morrone ante su reciente logro

El pasado 12 de julio se anunciaron los nominados a los Premios Emmy de este año, galardones que reconocen lo mejor del entretenimiento televisivo. En la lista figuraron los nombres de varias estrellas latinas, entre ellas Jenna Ortega y Pedro Pascal. La actriz de ascendencia argentina Camila Morrone fue otra de ellas y quiso compartir su emoción en sus redes sociales. Tan pronto compartió un mensaje, una larga lista de celebridades, desde Reese Witherspoon y Lauren Sanchez hasta Hailey Bieber, la felicitaron y le expresaron su apoyo.

Camila es una de las estrellas de ‘Daisy Jones and the Six’

“9 nominaciones a los premios Emmy. Soy el ser humano más feliz y agradecido de todos”, expresó la actriz de 26 años en su cuenta de Instagram refiriéndose a las nominaciones que obtuvo la serie Daisy Jones and the Six (Prime Video) en diversas categorías. En ella comparte créditos con Riley Keough, Sam Claflin y Suki Waterhouse.

“Nunca podría haber esperado esto en mis sueños más salvajes. Deseando poder abrazar a cada uno de mis compañeros de reparto, equipo, showrunners, escritores en este momento. El mayor agradecimiento a la @televisionacad”, continuó en su mensaje, el cual acompañó de varias fotos en las que se le veía con una expresión de emoción y alegría. “Nunca olvidaré este sentimiento. Felicidades a todos los nominados”, concluyó la actriz.

La actriz compartió además una imagen mostrando la propia nominación que obtuvo a Mejor Actriz Secundaria en Serie Limitada o Película de TV por su papel de Camila. En esta categoría compite con actrices consagradas como Claire Danes por Fleishman Is in Trouble y Juliette Lewis por Welcome to Chippendales.

Entre las nueve nominaciones que obtuvo Daisy Jones and the Six destacan también a la categoría Mejor Serie Limitada o de Antología y Mejor Actriz en Serie Limitada o Película de TV, para Riley Keough, hija de la fallecida Lisa Marie Presley.

Camila Morrone coincidió con Lauren Sanchez en el after party de los Oscar

El cariño y el apoyo en Hollywood

Tal parece que Camila es muy querida en la industria, pues tan pronto compartió su alegría por las nominaciones a Daisy Jones and the Six una larga lista de celebridades le envió su cariño. “WOOHOO!! ¡Estoy muy feliz por ti!”, comentó la actriz Reese Witherspoon, quien es productora ejecutiva de la serie. “OMG Estoy más que feliz por ti. Amo, amo, amo”, escribió por su parte Lauren Sanchez, quien coincidió con Morrone hace unos meses en el after party de los Oscar organizado por Vanity Fair. “¡Sí, señora!”, expresó Hailey Bieber.

Las actrices Nina Dobrev, Annabelle Wallis e Isla Fisher también la felicitaron. “¡Mazel Tov!”, escribió la protagonista de Scooby-Doo. También las modelos Kaia Gerber, Sofia Richie, Sara Sampaio, Elsa Hosk y Lori Harvey le expresaron su apoyo ante tan importante logro. “¡¡¡¡¡¡La conozco!!!!!!, comentó la hija de Cindy Crawford. No es de extrañar el cariño que le ha llegado desde el mundo del modelaje, pues como es sabido, Camila es además una talentosa modelo que ha desfilado en importantes pasarelas.

Al parecer, Camila y Hailey tienen una buena relación

