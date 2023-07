Emmys 2023: Jenna Ortega hace historia como la latina más joven en estar nominada

Jenna Ortega es oficialmente una actriz nominada al Emmy. La estrella de Hollywood, de 20 años, hace historia después de haber sido nominada a Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia en la 75.ª edición de los Emmy, por la popular serie de Netflix, Wednesday.

La joven latina, conocida por tener ascendencia mexicana y puertorriqueña, es ahora la actriz latina más joven en ser nominada a los premios de la televisión, luego de su increíble actuación como Wednesday Addams.

El papel de Jenna en el programa favorito de los fanáticos definitivamente impactó a una nueva generación e influyó en la cultura pop en todo el mundo después de que su escena de baile coreografiada se convirtiera en una tendencia viral de TikTok en todo el mundo.

La nominación de Jenna en la categoría de serie de comedia es un paso increíble en la representación latina, ya que la actriz nominada anteriormente y ganadora fue America Ferrera por Ugly Betty, en 2008. Esta también fue la segunda victoria de Estados Unidos y se posicionó como la primera actriz latina estar nominada a actriz principal en una serie de comedia desde Rita Moreno por su papel en la producción de 1983 Nine to Five.

Cuando se trata de actores jóvenes nominados a los Emmy, Angelina Jolie lo logró a la edad de 23 años por su papel de Gia en la película para televisión de 1998 y la miniserie George Wallace.

Jenna continúa siendo una estrella en ascenso en Hollywood, ya que actualmente está filmando la secuela de la icónica película Beetlejuice junto a Winona Ryder, y volverá a interpretar su papel de Wednesday para la temporada 2 de la serie. También tiene múltiples proyectos en manos, incluida la película A24 ‘AURA’, en la que actúa junto a Camila Mendes y Danny Ramirez.

