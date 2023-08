Doria Ragland, madre de Meghan Markle, coincide con las Kardashian en evento de caridad

La madre de la duquesa de Sussex, Doria Ragland, se dejó ver en un evento benéfico en Los Ángeles, en compañía de Kris Jenner y Kim Kardashian. Ragland acudió a la quinta edición de la gala This Is About Humanity (TIAH, por sus siglas en inglés). Dicho evento de la asociación sin fines de lucro se realizó el pasado sábado en una residencia privada y una de las cosas que llamó la atención es que Doria asistió al evento sin la compañía de su hija.

Kris Jenner, Doria Ragland y Kim Kardashian

La madre de Meghan, de 66 años, se dejó ver radiante con un lindo vestido corte A con estampado en colores dorado, amarillo, naranja y rosado, y manga 3/4. La instructora de yoga llevó el pelo en un recogido alto y un maquillaje natural, luciendo muy bella.

El lazo entre Doria, Meghan y las Kardashian

Además de estar unidas por el deseo de ayudar a los menos favorecidos a través de este tipo de proyectos, Kim Kardashian ha confesado sentir empatía por la situación que atraviesan los duques de Sussex.

“Definitivamente puedo empatizar con ellos (el príncipe Harry y Meghan Markle), empatizar con su necesidad de tener un lugar seguro y tomarse un tiempo para sí mismos y tener privacidad cuando lo necesiten”, dijo en una entrevista en 2019 con el programa de televisión australiano The Sunday Project.

En este evento, también llamaron la atención los looks que lucieron las invitadas. Kris Jenner, la matriarca del clan de las Kardashain-Jenner llevaba un total look en blanco con un pantalón de campana y una blusa larga con una boa de plumas. Por su parte, Kim se dejó ver con un ajustado vestido de tubo negro y sorprendió a todos con un nuevo peinado, un flequillo recto.

Eva Longoria, Lauren Sanchez y Kim Kardashian

En dicho evento también se dieron cita otras personalidades, como el multimillonario Jeff Bezos junto a su prometida Lauren Sanchez, la actriz Eva Longoria y la diseñadora de moda Rachel Zoe. Aunque está muy involucrada con las causas sociales, la exactriz de Suits no acudió a la cita, siendo esta una de las primeras veces que la suegra del príncipe Harry acude sola a un acto público.

