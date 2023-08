Revelan el tráiler de la nueva serie de Harry y Meghan para Netflix

Tras despedirse de sus responsabilidades como integrantes de la Familia Real británica y mudarse a los Estados Unidos,el príncipe Harry y Meghan Markleiniciaron una nueva vida con mayor independencia en todos los sentidos. Los duques de Sussex hicieron lo que antes hubiera sido difícil de hacer: dar numerosas entrevistas, escribir sus memorias e incluso protagonizar su propia serie. La pareja hizo una alianza con Netflix y en diciembre de 2022 lanzaron su documental. Ahora, están por estrenar un nuevo proyecto del que se acaba de revelar el tráiler.

©GettyImages



Harry y Meghan están por estrenar una nueva serie en Netflix.

Archewell Productions, la productora de Harry y Meghan, estrenará en Netflix el próximo 30 de agosto la docuserie Heart of Invictus en asociación con The Invictus Games Foundation. Esta producción contó con un talentoso equipo en el que destaca el director Orlando von Einsiedel y la productora Joanna Natasegara. El duque de Sussex, por su parte, es el productor ejecutivo.

A lo largo de sus cinco capítulos, esta serie sigue la historia de seis personas que compiten en los Invictus Games de 2022, los cuales que se llevaron a cabo en La Haya, Países Bajos tras verse retrasados por la pandemia de COVID-19 y también cuenta con la participación en pantalla del hijo de Carlos III. Veterano de la Armada Británica, Harry creó esta competencia en 2014 con el fin de destacar la importancia de la salud mental y física de los exsoldados. En los juegos participan personas de todo el mundo que han resultado lesionadas durante su servicio militar.

La serie fue anunciada en abril de 2021 por Archewell Productions, y según revelaron entonces, su finalidad era informar e inspirar a través de sus historias. “Desde los primeros Juegos Invictus en 2014, sabíamos que cada competidor contribuiría de manera excepcional a un mosaico de resiliencia, determinación y resolución”, indicaron entonces.

Heart of Invictus llega antes de la próxima edición de los Invictus Games, la cual se llevará a cabo en Düsseldorf, Alemania. En 2025 la competencia se llevará a cabo en Vancouver y Whistler, Canadá.

Su exitoso debut en Netflix

Esta docuserie es el segundo proyecto de la productora de los duques de Sussex, pues aunque fue el primero en anunciarse, Harry y Meghan se estrenó primero. En este documental la pareja compartió su historia de amor y su decisión de tomar distancia de la Familia Real británica.

Con solo seis capítulos, esta serie obtuvo récords de audiencia y se colocó como la serie con la mejor semana de debut en Netflix. Hace apenas unas semanas, The Sun reveló que la pareje adquirí los derechos de la novela Meet Me at The Lake (Encuéntrame en el lago) para convertirla en un largometraje.

©Netflix



Los duques de Sussex debutaron en Netflix en diciembre pasado.

Vídeo Relacionado: Angelina Jolie trabajará su hija Vivienne en la producción del musical 'The Outsiders' Loading the player...