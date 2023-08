Meghan Markle y el príncipe Harry preparan una película para Netflix

Tras dejar sus deberes con la Familia Real y mudarse a Estados Unidos, Meghan Markle y el príncipe Harry buscaron su independencia en todos los sentidos, eso incluía su faceta laboral. Dentro del mundo del entretenimiento, los Sussex encontraron un nicho haciendo una alianza con Netflix. Tras el documental Harry y Meghan, lanzado en diciembre de 2022, ahora se preparan para la producción de una película.

Meghan Markle y el príncipe Harry preparan un proyecto cinematográfico con Netflix

De acuerdo con The Sun, el príncipe Harry y su esposa adquirieron los derechos de la novela Meet me at the lake (Encuéntrame en el lago) para convertirla en un largometraje. Junto a su organización Archewell Productions, los Duques se adentrarán a la producción de películas, luego de realizar proyectos con su toque personal, como el documental Harry y Meghan, de seis episodios, o el lanzamiento de Spare, el libro de memorias del príncipe.

De acuerdo con el tabloide inglés, la pareja desembolsó más de tres millones 800 mil dólares para tener los derechos del libro de la periodista Carley Fortune. A lo largo de sus páginas, la autora relata una historia de amor que guarda similitudes con la de los propios Duques, pues la historia se desarrolla en Canadá, país en el que vivía Meghan cuando conoció a Harry.

Además de esto, también se tocan delicados temas como la depresión postparto y la salud mental, siendo este último un tema crucial para los Sussex.

El príncipe Harry y su esposa compraron los derechos de una novela

“Estoy encantada de confirmar que me estoy asociando con las producciones de Netflix y Archewell en la adaptación de Meet me at the lake. La historia de amor de Will y Fern es muy importante para mi corazón, y no puedo imaginar una asociación más perfecta. Escribir este libro fue un tremendo desafío personal, y verlo reconocido de esta manera es realmente increíble”, dijo emocionada la escritora acerca de su alianza con el príncipe Harry y su esposa.

A pesar de lo emocionante de esta nueva aventura laboral, parece que esta no verá la luz muy pronto. Debido a la huelga de guionistas y actores en Hollywood, la producción de la película basada en la exitosa novela está detenida.

El nuevo proyecto llega días después de que se diera a conocer la ruptura de Meghan y Spotify, plataforma en la que hacía su podcast Archetypes en el que hablaba con celebridades y rostros conocidos para erradicar etiquetas de género. También se da a unas semanas de que la pareja entregara por completo Frogmore Cottage, propiedad que fue su residencia en Reino Unido por un corto tiempo.

