Camila Cabello y su poderoso discurso en Premios Juventud

El glamour, el talento y las emociones se apoderaron del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan con motivo de la 20a. edición de los Premios Juventud. En esta gran noche, Camila Cabello fue una de las estrellas invitadas, y no solo eso, sino también una de las homenajeadas. La cantante de origen cubano fue reconocida como Agente de Cambio por su labor filantrópica hacia el mejoramiento de la juventud alrededor del mundo. Al subir al escenario, pronunció un poderoso e inspirador discurso que le valió una gran ovación.

“Estoy tan contenta de estar aquí, en esta tierra linda rodeada de tanta gente talentosa, este premio honestamente significa mucho para mí, y más ahora en este mundo que estamos viviendo, donde están pasando tantas cosas que nos asustan, que nos parten el corazón”, inició la cantante, quien llegó a la ceremonia con tres nominaciones.

“Los incendios forestales que han inundado las noticias en estos últimos meses, el blanqueamiento del coral en los arrecifes, honestamente es como si el planeta nos estuviera pidiendo ayuda y nos recuerda que el calentamiento global está aquí, los récords de altas temperaturas”, continuó la intérprete, quien lució guapísima en un vestido negro de escote asimétrico de The Attico.

“Una escritora que yo adoro, Glennon Doyle dijo: ‘Find what breaks your heart and that will be your purpose’, ‘encuentra lo que te rompe el corazón y has de eso tu propósito en la vida’. Por eso, necesitamos de gente que escriba de lo que los conmueve, que no tenga miedo de salir adelante y pelear por hacer un mundo mejor”, expresó la intérprete de Havana.

“Cuando yo era más joven le tenía miedo a la palabra ‘activismo’, sentía que no era para mí, que era mucha responsabilidad y honestamente me intimidaba, y ahora es una palabra a la cual aspiro”, confesó Camila.

“Gente como Isabel Valentín son rockstars para mí”, dijo al iniciar hablar de una joven activista ambiental puertorriqueña. “Su pasión por el planeta la ha llevado a concentrar todos sus esfuerzos en prepararse para ayudar a combatir esta crisis y a empoderar a su comunidad con información. Ella encontró algo que le rompió el corazón y lo hizo su propósito”, reconoció.

“El año pasado J Balvin seleccionó a una activista que lo inspiró y hoy continuaré esa tradición”, dijo a referirse a la beca creada por el colombiano que en esta ocasión beneficiará a esta joven, de quien dijo: “está decidida a hacer que su dedicación a la política ambiental impacte el futuro de su país”. Camila finalizó su intervención, la cual hizo casi por completo en español con otra inspiradora cita: “Nunca dudes que un grupo pequeño de ciudadanos comprometido puede cambiar el mundo porque realmente es de la única manera en que se ha logrado”.

