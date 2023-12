Camila Cabello y Drake, ¿romance a la vista?

Han pasado unos meses desde que Camila Cabello terminó, por segunda ocasión, su relación con Shawn Mendes. Después de su reconciliación, la pareja, que muchos consideraban una de las más sólidas de la industria, se dio una segunda oportunidad, pero las cosas no prosperaron y a inicios de junio se reveló su ruptura. La cantante cubanomexicana se ha dejado ver muy feliz en su soltería, disfrutando sus proyectos personales y profesionales. Sin embargo, recientemente han cobrado fuerza los rumores que apuntan a que la cantante podría estar inciando un romance con otro famoso cantante canadiense: Drake.

En redes sociales están circulando fotos que han alimentado los rumores sobre un posible noviazgo entre Camila y el intérprete de One Dance. Los cantantes fueron fotografados juntos mientras disfrutaban de unos días de vacaciones en las Islas Turcas y Caicos, al sureste de las Bahamas.

Tal como era de esperarse, estas imágenes han causado sensación y algunos fans ya se han emocionado con la idea de una nueva pareja del momento. Sin embargo, ellos hasta ahora han preferido mantenerse al margen de todo y no han confirmado y desmentido nada.

Drake and Camila Cabello hanging out in Turks & Caicos. pic.twitter.com/RToy1IibNN — Pop Crave (@PopCrave) December 14, 2023

Su escapada a tierras paradisíacas

Las imágenes que han corrido como pólvora en redes sociales muestran a Drake y Camila divirtiéndose en motos acuáticas antes e visitar el Noah’s Ark Beach Club, el cual se sabe, es unod e los establecimientos favoritos del rapero, pies lo visita siempre que visita las islas. La intérprete de Havana se dejó ver muy guapa con un bañador negro, mientras que el músico canadiense usaba una colorida camiseta con estampado tie-dye y pantalones cortos naranjas.

Pero no solo fueron sus looks lo que más llamó la atención, sino la confianza y complicidad que derrochaban. Se les vio charlar y reír muy amenamente, pero no hubo ningún gesto más que pudiera delatar algo más que amistad entre ellos.

Y aunque muchos están ilusionados con la idea de que Camila y Drake inicien una relación amorosa, otro fans están convencidos de que solo se trata de una amistad entre ellos. También hay quien incluso ha sugerido que podría haber detrás una colaboración musical. El canadiense está descansando antes de retomar su agenda. Tiene previsto para el próximo 18 de enero el inicio de su gira It’s All a Blur – Big As the What? junto al rapero y productor musical J. Cole. Camila, por su parte, lleva más de un año sin lanzar nueva música pero, sus últimas publicaciones parecen indicar que está alistando su regreso.

