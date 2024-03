Nicki Nicole se sincera sobre su ruptura con Peso Pluma: ‘No pude haberlo hecho de otra manera’

El pasado mes de febrero Nicki Nicole confirmó su ruptura con Peso Pluma luego de que en redes sociales empezara a circular un video del mexicano junto a otra mujer en Las Vegas. Esta situación causó gran revuelo, pues días antes los cantantes se habían dejado ver muy enamorados en la alfombra roja de los GRAMMY, en Los Ángeles. Sin embargo, ella fue contundente en su decisión y dejó claro que no iba a pasar por alto ningún tipo de desliz. Más de un mes después de su mediática separación, la intérprete argentina se ha sincerado sobre lo ocurrido.

©GettyImages



Previo a su ruptura Nicki y Peso Pluma se dejaron ver muy enamorados.

“La verdad es que sentí que todo fue tan público que no pude haberlo hecho de otra manera. La gente ya lo sabía y ahora es incontrolable”, confesó Nicki en entrevista para Billboard al recordar cómo, tras la viralización del video de Peso Pluma, ella tomó la decisión de colocar un mensaje en sus redes sociales, confirmando su ruptura.

Y aunque estar expuesto en algo tan personal como lo es una ruptura fue duro, Nicki tuvo la fortuna de ser cobijada por el apoyo de sus seguidores. “A mí lo que más me sanó en estos días fue la gente, mis fans. Recibí muchos mensajes de muchas mujeres felicitándome por el mensaje que envíe”, comentó la cantante rosarina de 23 años.

Tan solo unos días después de su separación, Nicki regresó a los escenarios al presentarse en Guatemala. Muchos hubieran esperado que la cantante cancelara sus compromisos debido a lo sucedido, pero ella no lo hizo. “No (sería) profesional de mi parte frenar cada vez que pasa algo personal. No soy el centro del mundo y hay mucha gente que trabaja para mí y conmigo. No puedo frenar todo. Mi equipo no se lo merece, mis fans no se lo merecen”, explicó.

©@nicki.nicole



Nicki admitió que fue difícil lidiar con los comentarios tras el desliz de su ex.

A propósito de su concierto del próximo 21 de marzo en el WiZink Center, en la capital española, Nicki participó en el ‘Encuentro de Música en Español’, organizado por Billboard y la Comunidad de Madrid, en el que no solo ofreció un showcase exclusivo, sino que también habló sobre su separación del intérprete de Ella Baila Sola.

“Sentí que fue todo bastante expuesto y que desde mi parte tenía también que decir lo que sentía y lo que me pasaba... Cuando se te mezcla lo privado con la exposición y como que salen a opinar y esas cosas y es difícil”, admitió, “Entonces yo dije: ‘Ok, esto está pasando, está en mí decir algo, no decirlo, pero siento que lo tengo que decir’. Y también va de la mano con lo que soy. Yo canto lo que vivo y digo lo que siento. ¿Y si no fuera así? No estaría siendo yo al 100%. Lo hice un poco porque lo sentí. Y me gustó mucho también el hecho de los mensajes que recibí de muchas mujeres, mucho apoyo, mucho cariño, que es algo que es un poco difícil”, dijo sobre su propia reacción en redes sociales.

El enérgico mensaje con el que confirmó su ruptura

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida”, inició Nicki su posicionamiento luego de que se hiciera pública la supuesta infidelidad de Peso Pluma. “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedó. Yo de ahí me voy”, continuó. “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, agregó entonces en su mensaje.

Al ver la tranquilidad con la que la argentina se ha referido recientemente a su separación pareciera que ha dado ya vuelta a la página, pero no sería para nada raro que siguiera los pasos de Shakira y tomara inspiración de lo que vivió para su música en el futuro. “En este momento siento que hay muchas cosas que me están pasando en lo personal y quiero ponerlas en música. Hay mucha inspiración”, dijo a Billboard.