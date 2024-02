Nicki Nicole reacciona ante rumores de infidelidad con Peso Pluma

“Lo que se ama se respeta”, con esas fuertes palabras, Nicki Nicole confirmó que su relación con Peso Pluma llegó a su fin. Esto luego de que en redes sociales empezara a circular un video del cantante tomado de la mano de otra mujer mientras caminaban por un casino en Las Vegas, en donde se encontraba luego de asistir al Super Bowl el domingo pasado.

A través de un breve comunicado en sus historias de Instagram, la argentina expresó: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Y ahí no me quedó. Yo de ahí me voy”.

Y contundente, agregó: “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”. De esa manera, Nicki explicaba que no estaba al tanto de la situación que la lastimó, y que fue por medio de los videos que supo que su novio se encontraba con alguien más.

Horas antes del mensaje de Nicki, la cantante mostraba su postura aún sin pronunicar palabras, pues había eliminado de sus redes sociales todo rastro de la relación. Este detalle en su vida virtual desató la preocupación entre sus followers, quienes ahora la llenan de mensajes de apoyo incondicional y mucha empatía.

El fin de una relación

Como muchas parejas famosas, Nicki Nicole y Peso Pluma desataron rumores de romance semanas antes de confirmar que lo suyo iba en serio. Decidieron gritar su amor al mundo en uno de los conciertos que ella ofreció en la Ciudad de México, en donde él estuvo como invitado interpretando el tema Por las Noches.

“Gracias por venir, amor”, dijo ella, obteniendo como respuesta un “Te amo, mi amor”, de parte del cantante, lo que emocionó al público. Desde entonces se dejaron ver juntos y muy enamorados, como en la pasada entrega de los Grammy el 4 de febrero, en donde no sólo parecían inseparables, sino que él se expresaba de lo más lindo sobre ella.

