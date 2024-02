¡Sorpresa! Danilo Carrera confirma que ya tiene nueva novia

La vida de Danilo Carrera ha tomado un nuevo giro en todos los sentidos. A la par de que en lo profesional inició una nueva etapa en Telemundo, en el terreno sentimental las cosas se han vuelto a alinear. El actor finalmente dijo adiós a la soltería, pues hoy disfruta de una relación amorosa que lo tiene muy ilusionado, así lo confirmó el intérprete ecuatoriano durante una reciente entrevista en la que habló de su novia y de cómo se siente en estos instantes. Recordemos que Danilo concluyó hace un tiempo su noviazgo con Michelle Renaud, y desde ese momento se mantuvo muy hermético con los temas sentimentales. Sin embargo, hoy no ha dudado en hacer pública su nueva ilusión, feliz por la dicha de emprender en este sentido.

©@danilocarrerah



El actor habló de la ilusión que le provoca volver a estar enamorado

¿Qué ha dicho Danilo de su noviazgo?

Con el corazón en la mano, Danilo habló para el podcast del presentador Alejandro Chabán, espacio en el que se sinceró sobre el nuevo romance que vive. “Estoy en una relación muy bonita con una chica que me encanta, que me hace feliz, que me hace reír, que tiene una sonrisa espectacular, que me hace bromas, que se parece a mí. Es así, tal como yo, te hace bromas. Estoy tan contento, estoy tan enamorado realmente que me lo quiero guardar para mí el mayor tiempo posible, que sea nuestro y que no tenga nada que ver nadie más que no sean nuestras familias con esto, porque sí llega el momento en el que empiezan a meterse en la relación, a hablar…”, explicó.

A pesar del interés mediático que esto pueda generar, Danilo dice estar dispuesto a no limitarse y a disfrutar junto a su chica de cada momento. Eso sí, procurará ante todo cuidar su entorno privado como hasta ahora lo ha hecho. “Ahorita estuvimos el fin de semana en Cancún y tal vez nos paparazzearon, y si nos paparazzearon, está bien, no vamos a dejar de jugar en el mar, de meternos al mar porque hay un riesgo de una foto, no vamos a limitarnos, pero mientras podamos mantener lo nuestro como un secreto y como un nido super privado, lo vamos a mantener así…”, explicó.

©@danilocarrerah



Danilo Carrera asegura que prefiere mantener en privado su vida sentimental

Cómo surgió el amor

En otro momento de la charla, Danilo reconoció que si bien no estaba en el periodo de querer iniciar una relación, todo se dio de manera espontánea con la chica, de quien no mencionó ningún aspecto que pudiera revelar su identidad. “No voy a pasar Valentines con ella, voy a estar trabajando en Ecuador… Estamos muy alineados en muchas cosas, todo se fue dando, en ese momento en el que tú dices: ‘No, no quiero una relación y estoy soltero’. Llevaba yo ya un buen tiempo soltero y un tiempo así enfocado mucho en mis cosas, sin salir, no salía con nadie… Y en eso conoces a una persona que dices: ‘Hay algo aquí, pero ella nunca me gustaría’ y sabes que del otro lado ella también estaba: ‘Nunca estaría contigo’…”, dijo entre risas.

A partir de ese momento, la química entre los dos surgió, elevando sus sentimientos para dar inicio a su noviazgo, el cual viven con plena felicidad. “Empiezas a conocerte y esta es una atracción con la que no puedes pelear, y es esta como química innegable… Me emociona mucho hablar del tema porque incluso sabiendo no nos decíamos nada y hasta que ya caes… robé un beso entonces ya estaba todo hablado sin decir una palabra…”, explicó.

Vídeo Relacionado: Sofia Richie embarazada de su primer hijo Loading the player...