En medio de su regreso a Telemundo, Danilo Carrera habla de la salud de mamá

Hace unos meses, mientras aún se encontraba en México, Danilo Carrera anunció que haría una pausa en su carrera como actor y que se mudaría a Miami. Aunque en un inicio fue reservado al respecto, después reveló que esta decisión obedecía a una delicada situación familiar, y es que su madre estaba enfrentando un diagnóstico de cáncer y quería estar con ella para cuidarla. Por fortuna, la señora Elsa Huerta está recibiendo bien el tratamiento, tal como lo ha revelado el mismo galán de telenovelas a su regreso a Telemundo.

©@elsita_huerta



Danilo está feliz de estar cerca de su mamá.

Danilo tuvo un cálido recibimiento en el estudio del matutino Hoy Día por parte de los anfitriones Anette Cuburu, Daniel Arenas, Andrea Meza y Chiky Bombom. “Gracias por su recibimiento, es un honor y un placer. Estoy muy feliz de estar aquí, en verdad”, expresó.

Durante su charla con los presentadores, el galán ecuatoriano habló de cómo ha evolucionado la salud de su madre, por quien había decidido alejarse por un tiempo de los sets de grabación. “Es una de las razones por las que yo tenía que salir de México sí o sí, tenía que dejar de trabajar para compartir más tiempo con ella. Está bien gracias a Dios, el tratamiento está funcionando”, comentó.

©@danilocarrerah



El ecuatoriano acaba de sumarse a las filas de Telemundo.

Danilo también se dijo afortunado de que ahora, con su nueva etapa en Telemundo tendrá la oportunidad de trabajar y seguir pendiente de la salud de su madre. “Es una bendición realmente cómo pasan las cosas, poder estar trabajando aquí a 12 minutos de mi casa, donde mi mamá se está quedando aquí en Miami, es como que ¿más querido yo por Dios? ¡imposible, soy el favorito!”, expresó agradecido.

Su llegada a Telemundo

El 6 de septiembre se dio a conocer la llegada de Danilo a las filas de Telemundo, cadena en la que había trabajado cuando era muy joven, pues hizo su debut en 2011 en la telenovela Relaciones Peligrosas. Emocionado, el actor ecuatoriano compartió la buena nueva en sus redes sociales a través de un comunicado conjunto con la empresa.

“Telemundo anuncia la firma de un acuerdo con el reconocido actor internacional @danilocarrerah. Carrera será protagonista de varias producciones originales de Telemundo Global Studios, además de tener importantes participaciones en programas de entretenimiento y especiales”, indica el texto.

“En Telemundo, empecé mi carrera siendo un niño, y 12 años después regreso siendo un hombre. Lo que no ha cambiado son mis ganas de triunfar en todo lo que me propongo”, expresó el intérprete en el comunicado. “Estoy entusiasmado por iniciar esta nueva etapa y dar pie a los grandes proyectos que crearemos juntos”, agregó. “Me siento súper emocionado, en verdad, estoy casi temblando, si me sacaran el saco tendría los vellos de punta. Estoy cumpliendo otro sueño que es estar trabajando en Miami otra vez, muy feliz”, expresó a su vez de viva voz en el matutino.

©@danilocarrerah



Danilo está listo para su nueva aventura en Telemundo.

