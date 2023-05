El emotivo mensaje de despedida de Danilo Carrera: ‘Nos volveremos a ver’

No hay plazo que no llegue, y después de haber anunciado una pausa en la actuación, Danilo Carrera se despidió de los foros de grabación. El actor originario de Ecuador advertía meses atrás que su participación en El Amor Invencible sería su última telenovela antes de dejar atrás la profesión actoral. Y así lo ha cumplido, no sin antes enviar un mensaje de despedida.

©@Danilo Carrera





“¡Fuiste mi casa 7 años! ¡Gracias por regalarme familia! Gracias Televisa. Última grabación...”, escribió en una de sus historias. En ella agregó la hora de la publicación: 2:44 am, justo el momento en el que grababa su última escena para dar paso a una nueva etapa más familiar y lejos de las cámaras.

Más tarde ponía rumbo hacia Miami, y desde el avión les prometió a sus seguidoras que no sería la última vez que escuchaban de él: “Nos volveremos a ver, las amo #danilocas”, anotó. Esta misma semana, Danilo fue visto junto a su mamá mucho más tranquilo paseando por las calles de Florida.

El amor por mamá, más grande que su pasión por actuar

La partida de Danilo de México a Miami no fue una sorpresa para sus fans, quienes desde hace tiempo sabían que el actor diría adiós a su entorno para estar junto a su mamá, quien fue diagnosticada con cáncer.

Y aunque ama su vida como actor y todo lo que ha logrado gracias a sus papeles en telenovelas mexicanas, en su corazón pesa más el amor por su mamá. “Voy a extrañar mucho México, es mi casa, en realidad es el lugar donde quería estar viviendo pero tengo que irme para allá”, decía días atrás.

Vídeo Relacionado: Descubre la Casa de Shakira Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.