Danilo Carrera fue atropellado por un taxista: ‘Volé seis metros... La estoy contando de milagro’

Danilo Carrera se encuentra en medio de las grabaciones de la que podría ser, una de sus últimas telenovelas, El Amor Invencible (TelevisaUnivision). El actor reveló su intención de retirarse de la actuación, al menos temporalmente, para estar con su mamá, quien está enferma. Es por eso que el actor está poniendo todo su empeño en este proyecto, y no ha querido faltar ni un día al rodaje. El galán ecuatoriano reveló que sufrió un accidente, pero eso no lo frenó para acudir al trabajo, aunque con todo y muletas.

“Hoy me atropelló un coche…. Deberían ver cómo quedó… el coche. Workout time”, escribió con buen humor en su cuenta de Twitter el pasado 21 de febrero sin agregar más detalles. Y aunque sus seguidores reaccionaron preocupados y le preguntaron cómo se encontraba, él no respondió.

Fue hasta el día siguiente, a su llegada a las instalaciones de Televisa San Ángel, que Danilo fue captado usando muletas y con un tobillo vendado. “Estoy bien. Sí, son accidentes que pasan”, dijo ante las cámaras del programa Hoy. “Son cosas que no tengo por qué contarlas, no creo que a la gente le interese mucho si me atropellan o no en la calle”, agregó, mostrándose un poco reservado.

Después del misterio, que el actor decidió compartir los pormenores del percance que sufrió. “Un taxista no paró en el alto, se lo pasó, no me vio por el reflejo del sol que lo tenía de frente y me pegó”, contó el intérprete ecuatoriano al mismo matutino, duran la prrsentación de la telenoeval Eternamente Amándonos, en donde nuevamente se dejó ver en muletas.

Según relató, fue gracias a que está acostumbrado a simular sus caídas en sus telenovelas que pudo reaccionar al golpe y evitar lesiones mayores. “Si no fuera porque cuando me atropellan (en la ficción) yo hago las escenas o cuando me avientan por un balcón yo hago la escena, no la estaría contando”, aseguró.

Pese a las lesiones, se considera afortunado

“Me pegué contra el parabrisas y volé seis metros, la verdad es que estoy bien y se las estoy contando de milagro”, comentó. “(El tobillo) está bastante hinchado, sí, no les enseño la espalda porque les da miedo, tengo la espalda morada, tengo todo el brazo raspado... Hubo un corte profundo en el que se perforó piel y se perforó músculo también, entonces me tuvieron que coser piel y músculo”, explicó. “Para lo que pasó es algo mínimo, y estoy agradecido de estar bien”.

