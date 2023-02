Danilo Carrera revela que su novia es una princesa

Danilo Carrera nos tiene llenos de curiosidad con respecto a su novia. Si bien el actor asegura desde octubre pasado que mantiene una relación amorosa, se ha dado a la tarea de mantener la identidad de su enamorada en el máximo hermetismo. Y quizá ahora entendemos por qué. El originario de Ecuador recién reveló en una entrevista que su novia es integrante de la realeza, y aunque aseguró que es árabe y vive en Grecia, no especificó a qué familia real pertenece.

“Tiene sus títulos por ahí de realeza”, contó en su visita al programa mexicano, Hoy. Danilo acudió junto a Angelique Boyer para presentar su nueva telenovela, Amor Invencible, y fue ahí en donde decidió bajar un poco la guardia para hablar más sobre la mujer que lo tiene tan sonriente.

“Cuando la conozco, yo en seductor, estaba en Egipto y pensé: ‘Le voy a dar un beso en la mejilla para saludarla’”, dijo al recordar aquel memorable primer encuentro con la misteriosa mujer.

Sin embargo, su reacción fue lo que más llamó la atención del actor: “Al acercarme a ella, me dice: ‘No, es que no me puedes tocar’. Y yo: ‘¿Cómo que no te puedo tocar? ¿Que eres princesa?’. Y me responde: ‘Pues sí’. Y así empezó todo”, asegura Carrera, una revelación que no sólo dejó impactados a muchos, sino que encendió aún más la curiosidad por saber de quién se trata.

En broma, agregó: “Mi mamá me dijo: ‘Tienes que casarte con una princesa’, y yo le hice caso”. Sin embargo, también reveló que no es el favorito de sus suegros: “A ellos no les gustó mucho la idea, pero ya les caigo bien. El dote salió caro”, añadió sin perder la sonrisa.

Las pistas de compromiso y los planes de formar una familia

A principios de año, Danilo Carrera alertó a todos con un video en sus redes sociales en el que una mano femenina lucía un impactante anillo de compromiso. De inmediato sus seguidores sospecharon que se había comprometido con su novia, de quien habló públicamente por primera vez en octubre pasado. Sin embargo, se trataba del video de una joyería.

Tras desatar los rumores, el actor afirmó que desea formar una familia con su actual novia: “Estoy enamorado. Esta es la buena. Creo que estuve listo para ser papá por muchísimos años, pero no había encontrado a esa persona con la que podíamos hacerlo”, aseguró en entrevista con ¡Siéntese Quien Pueda!

