Danilo Carrera insinúa que pudo haberse casado

Danilo Carrera volvió a encender las alertas de boda con sus recientes declaraciones. El actor ecuatoriano dió a entender que él y su novia, de quién se sabe muy poco, podrían ya haber pasado por el altar, y aunque no dió más detalles, avivó los rumores de hace unas semanas, cuando publicó un video con un anillo de compromiso.

En un encuentro con la prensa en las instalaciones de Televisa (México), uno de los reporteros le preguntó por su novia. El actor, un tanto bromista, respondió: “¿Cuál?”. Y es que la pregunta venía al caso justo por la duda de la joya que llamó la atención de tanta gente.

Él agregó: “¿La novia? Tal vez ya no es novia, tal vez ya es otra cosa”. Con ello desató aún más la duda de si ya pasó por el altar con su novia y si es que su situación romántica haya cambiado.

Un poco más serio, explicó: “Siempre han habido planes de boda”. Eso sí, dejó claro que no discutiría su vida personal de manera pública como lo había hecho en ocasiones anteriores.

“No se me complica el no hablar de mi vida privada, a mí se me hace fácil, estoy cómodo, contento, no me cuesta”, dijo sin hacer más caso a los cuestionamientos de los periodistas detrás de él.

Una decisión tomada por las experiencias

En el pasado, Danilo solía ser muy abierto sobre sus relaciones sentimentales, y no hace mucho protagonizaba un romance con Michelle Renaud, con quien publicaba ratos memorables además de que hablaba con la prensa sobre lo bien que se la pasaban juntos.

©@Danilo Carrera





Sin embargo, después de decidir tomar caminos separados, optó por mantener esos detalles en lo más privado. “Es algo que va a ser mío y que no lo voy a compartir, tarde o temprano se van a enterar de todo así que pues, hagan más trabajo de paparazzi. Ya lo encontrarán, si ustedes se ponen a trabajar y se enteran pues ya no puedo hacer nada”, confirmó.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.