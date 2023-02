Danilo Carrera dejará las telenovelas para estar con su mamá enferma: ‘Va a salir adelante’

Danilo Carrera atraviesa por un momento agridulce en su vida, lleno de diversas emociones. Por un lado, el actor está cosechando el éxito de su trabajo en la telenovela El Amor Invencible (TelevisaUnivision), ello mientras se mantiene ilusionado por su nueva y misteriosa relación sentimental. A la par de estas gratas experiencias, el galán ecuatoriano ha tenido que lidiar con una difícil situación en el ámbito personal, y es que su madre está enferma.

El actor quiere hacer una pausa en su carrera en las telenovelas

Hace algunas semanas Danilo habló de su intención de retirarse temporalmente de su trabajo como actor, decisión que derivaría a su vez en una mudanza a Miami, ciudad en la que reside su familia. Aunque había hablado a grades rasgos de esta resolución, ha sido hasta ahora que ha revelado que una de las principales razones detrás de este cambio es el hecho de que su madre, la señora Elsa Huerta, fue diagnosticada con cáncer.

Danilo contó a la revista mexicana TVNotas que en cuanto termine las grabaciones de su telenovela viajará a Miami. “No había priorizado lo familiar y es hora de hacerlo”, comentó. “Además, los padres no son eternos y yo quiero estar con ellos. No hay dinero en el mundo que pague las experiencias que vives con tu madre, no hay nada como despertar y tomar el desayuno con tu mamá y conversar con ella... eso no tiene precio, va por ahí esto de alejarme de la televisión”, reflexionó.

El actor quiere recuperar el tiempo con su familia

Cuestionado sobre el estado de su mamá, el actor confirmó que padece cáncer. “Es una mujer superfuerte y va a salir adelante, y yo voy a estar ahí para acompañarla, es la prioridad en mi vida, así que voy a estar con ella tan pronto termine los proyectos que tengo aquí”, comentó. “Voy a dejar aquí todo, mi vida completa, que me va a doler por irme con ella, pero también estoy feliz y sé que voy a estar con mi mamá y a compartir con ella”, aseguró.

Danilo quiere dar lo mejor de sí a su familia

Si bien la noticia sobre la enfermedad de su madre fue muy dura, Danilo aseguró que no hay otra opción más que mantenerse en pie y seguir adelante. “No tengo tiempo de andarme deprimiendo, ni de estarme poniendo triste, yo tengo que trabajar y sacar a mi familia adelante y darles lo mejor de mí, por eso dejo las cosas que tengo en México para irme con mi mamá”, expresó. “Es un momento muy importante, y como el primer hijo, tengo la mayor responsabilidad todavía de estar ahí”, agregó.

¿Cuándo regresará de su anunciado retiro?

El galán ecuatoriano admitió que no tiene claro hasta cuando reanudaría su carrera en la actuación. “No lo sé, será el tiempo que me tenga que tomar, regresaré cuando tenga que regresar, pueden ser años, pero sí quiero desconectarme totalmente”, comentó. Y ante la pregunta de si se mantendría alejado de las redes sociales dijo: “La verdad es que no estoy muy conectado a ellas, pero bueno, algo escribiré para mis fans, a quienes tengo que darles cariño”.

“Yo amo las novelas, me encantan, pero también necesito un respiro, reinventarme… Quiero vivir una vida en la que sea padre, esposo, hermano e hijo, recuperar eso. Y producir, escribir, hacer música, quiero una vida llena, que valga por cien vidas, no quiero quedarme en Danilo Carrera, el actor”, reflexionó sobre su futuro profesional.

El actor no tiene fecha para tomar un nuevo proyecto en la televisión

