Danilo Carrera revela cómo está de salud su mamá: ‘Lo está logrando paso a paso’

Hace tiempo, Danilo Carrera reveló sus planes de retirarse de las telenovelas al menos temporalmente, y de instalarse en Miami. Algunos no entendieron esta decisión e incluso lo criticaron por dejar México, el país que lo acogió en buena parte de su carrera en la televisión. Fue hasta hace un par de semanas que el actor reveló la razón detrás de esta resolución: la salud de su mamá. Ahora, el intérprete se ha sincerado respecto a esta situación y se ha deshecho en halagos al hablar de la mujer más importante de su vida.

Danilo se deshizo en halagos al hablar de su mamá

Si bien Danilo es consciente de lo que implica ser una figura pública, tomó la decisión de reservarse lo que estaba ocurriendo en su entorno familiar a raíz de la salud de su mamá, quien fue diagnosticada con cáncer. “Decidimos mantener esto para nosotros ya son 8 meses de este proceso”, contó en entrevista para Despierta América (Univision) respecto a la enfermedad de la señora Elsa Huerta. “La gente lo descubre, llegan te preguntan y es verdad”, agregó el actor, quien confirmó esta situación a mediados del mes pasado.

Sin entrar mucho en detalles, el actor ecuatoriano habló del estado actual de su madre y del tratamiento que está siguiendo. “Está por un proceso en el que se está haciendo terapias, en el que está tratando de recuperar su salud, lo está logrando paso a paso”, confió.

Fue el año pasado cuando se enfrentaron al duro diagnóstico

El actor reiteró que la su madre es su prioridad y fue por ella que decidió retirarse un tiempo de los sets de grabación. “La razón es mi mamá. Yo termino la novela, tengo que grabar una película que son 5 semanas y me voy a Miami con ella”, contó. “Estoy cerrando todos los ciclos que tengo que cerrar aquí en México para estar con ella indefinidamente, al final del día es la mujer de mi vida la mujer que me hizo el hombre que soy, la mujer que crió a 5 niños ella sola”, expresó agradecido. “No hay nada que deje yo aquí que valga la pena no estar tiempo con ella”, aseguró.

Danilo también se refirió a las reacciones que hubo en un primer momento cuando anunció su decisión de irse de México, cuando se desconocían sus motivos familiares. “Cuando dije eso obviamente pues yo era el tipo más arrogante y casi, casi que odiaba a México, que ‘cómo me voy a ir de México a Miami’, y yo no respondí, la gente me criticó muchísimo”, recordó.

Desntro de poco, el actor se mudará a Miami

“Y pues a las dos semanas que salió la otra noticia, la razón verdadera, por la que me estoy retirando un tiempo de en mi carrera y alejándome México pues ahora soy un santo porque estoy dejando todo por mi madre, entonces todo cambia muy, muy rápido”, expuso, destacando además el gran amor que le guarda al país en el que ha vivido los últimos años. “Amo México y es la ciudad en la que quiero vivir, no quiero vivir en otra ciudad más que aquí”, dijo.

¿Cuándo regresará de su anunciado retiro?

El galán ecuatoriano ha dicho que no tiene claro cuando reanudará su carrera en la actuación. “No lo sé, será el tiempo que me tenga que tomar, regresaré cuando tenga que regresar, pueden ser años, pero sí quiero desconectarme totalmente”, comentó el mes pasado a TVNotas, y señaló que procurará seguir en contacto con sus fans por medio de redes sociales.

“Yo amo las novelas, me encantan, pero también necesito un respiro, reinventarme… Quiero vivir una vida en la que sea padre, esposo, hermano e hijo, recuperar eso. Y producir, escribir, hacer música, quiero una vida llena, que valga por cien vidas, no quiero quedarme en Danilo Carrera, el actor”, reflexionó sobre su futuro profesional.

Aún no tiene claro si regresará y cuándo a las telenovelas

