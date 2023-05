Danilo Carrera confirma que está soltero: ‘Es una historia triste’

Danilo Carrera vive una etapa de cambios en todos los aspectos de su vida. Semanas atrás confirmaba que se alejaba de las telenovelas y se mudaba a Miami para estar al pendiente de su madre, quien fue diagnosticada con cáncer. Con la mudanza, también venía otro cambio importante, y es que después de anunciar a los cuatro vientos que estaba enamorado y comprometido con una misteriosa mujer de la realeza, ahora confirma que está soltero.

Esta semana, el actor volvió a los foros para conducir El Gordo y la Flaca junto a Karina Banda, en ausencia de Lili Estefan y Raúl de Molina. Fue ahí en donde confirmó que su corazón ya no tiene dueña y que aquel compromiso de boda había quedado en el pasado.

“¿Qué prometida?”, dijo a Karina Banda cuando le hizo un comentario sobre la chica de la que tanto había hablado y, al mismo tiempo, mantenido como el más grande secreto. “Ya estoy descomprometido”, agregó en tono de broma.

Ante la sorpresa de Karina Banda, Danilo reiteró: “Ya no tengo novia. Estoy soltero otra vez. Es una historia triste”. Sin embargo, no dio más detalles de lo que habría sucedido para que aquella relación no continuara. En cambio, continuó con el lado bromista y aseguró que se volvería cantante “como Lupillo (Rivera), para que me den unos besos”.

¿Un nuevo amor a la vista?

Danilo Carrera había comentado su ruptura días atrás, durante una charla para el programa Siéntese Quien Pueda, en donde habló de los cambios de su vida. “Soy un hombre soltero, sí. Al final del día mi vida está en otra etapa, está en un momento en el que cambiaron muchas cosas, cambiaron muchos planes, te mudas, fue un giro de 180 grados y me quedo con las cosas bonitas y que viví una historia mágica, maravillosa“, expresó.

El actor de melodramas como Hijas de la Luna, explicó que su reciente soltería no tenía nada qué ver con su mudanza a Miami. “No, es simplemente el hecho de que es una etapa totalmente diferente, es una etapa que cambia todas las prioridades en mi vida, lo importante es que estoy soltero”.

Sin embargo, su corazón paree haber sanado y estar en busca de un nuevo amor que podría estar más cerca de lo que imaginábamos: “Estoy contento, estoy soltero, igual hay unos ojitos azules por ahí que me andan guiñando el ojo”, dijo con una sonrisa pícara.

Vídeo Relacionado: Timotheé Chalamet se convierte en la nueva imagen de Chanel Loading the player...