Danilo Carrera ya está en Miami; no se arrepiente de haber dejado todo para estar con su mamá

Hace ya unos meses, Danilo Carrera reveló sus planes dejar las telenovelas -al menos temporalmente- para mudarse a Miami. En un inicio esta decisión le valió algunas críticas, pues muchos no entendían que dejara México, el país que lo acogió en buena parte de su carrera en la televisión. Sin embargo, tiempo después el actor reveló la razón de su mudanza: la salud de su mamá, Elsa Huerta. Y se supo entonces que la madre del galán ecuatoriano estaba enfrentando un diagnóstico de cáncer, por lo que él hacía decidido dejar todo para cuidarla. El momento llegó, y el actor ya se encuentra en la llamada ‘ciudad del sol’, pues recientemente fue captado aquí con su mamá.

Para Danilo lo más importante es estar con su mamá

Hace unos días se difundió en redes sociales un video en el que se veía a Danilo paseando junto su mamá por calles de Miami, al parecer mientras llegaban a un restaurante. En las imágenes se veía a doña Elsa tomada del brazo de su hijo, quien caminaba despacio junto a ella, sonriendo y escuchándola muy atento, además de cargarle su bolso como todo un caballero.

Tras terminar su participación en la telenovela El Amor Invencible (protagonizada por Angelique Boyer), Danilo se despidió de México y puso rumbo a Miami. “¡Qué viaje! ¡Qué aventura! ¡Que conquista! Puede que bastante tiempo sin vernos y nos extrañaremos mucho, también se inventarán historias sobre mí, aún así te puedo prometer una cosa y solo una cosa, que cuando regrese, seré mejor”, escribió el pasado 6 de mayo al compartir un video desde el aeropuerto, justo en el momento que el avión empezaba a despegar.

Ese mismo día, un poco más temprano, Carrera habló ante las cámaras de Despierta América (Univision) sobre este anunciado viaje. “Lo que más voy a extrañar es su gente, voy a extrañar a los mexicanos buenos, me llevo amistades para siempre”, expresó.

Estar con su mamá vale todos los sacrificios

“Hoy en día lo que está atacando a mi familia, a mi mamá es una enfermedad, y para mí no hay nada más importante que estar ahí para ella, no importa ni el dinero, ni los proyectos, ni la fama ni lo a gusto, ni lo feliz que soy en México porque sé que voy a estar más feliz dejando todo esto solamente con estar con ella sentado conversando”, expresó.

Aunque de momento no tenga trabajo, Danilo está convencido que todo ese sacrificio vale totalmente la pena. “Estoy desempleado, tengo cuatro ofertas de trabajo aquí en México. pero desgraciadamente, aunque las agradezco mucho son aquí y no en Estados Unidos, no hay actuación ahorita en Miami, pero seguramente ya saldrá algo, no estoy preocupado por eso, mi enfoque ahorita es mi madre”, aseguró.

Por ahora, Danilo se enfocará solo en su mamá

