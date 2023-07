Danilo Carrera se sincera sobre su difícil situación familiar: ‘El hombre de mi casa soy yo’

Danilo Carrera ya está listo para su participación en la vigésima edición de Premios Juventud, la cual se llevará a cabo por segundo año consecutivo en el famoso Coliseo José Miguel Agrelo de Puerto Rico. El galán ecuatoriano formará parte de la gran lista de anfitriones de la antesala Noche de Estrellas que será transmitida por Univision a las 7p/6c este jueves 20 de julio. Durante un descanso de los ensayos para la gala, tuvimos la oportunidad de platicar con el protagonista de telenovelas sobre su preparación para esta fiesta de la música latina.

Danilo Carrera ha tenido que poner su carrera en pausa y se ha establecido en Miami

Del mismo modo, Danilo reveló a ¡HOLA! Américas lo mucho que se está dedicando al cuidado de su madre, Elsa Huerta, quien padece una enfermedad la cual ha obligado al actor a poner en pausa absolutamente todo por el bienestar de su progenitora y afincarse en Miami; es decir, su carrera profesional, sus viajes por trabajo e incluso la posibilidad de tener una novia; aunque, risueñamente nos dijo que “nunca está solo”.

Danilo Carrera se encuentra al cuidado de su madre, Elsa Huerta

“Hay muchas ofertas ahorita de trabajo, ya casi ocho o nueve que me han ofrecido, y tengo que decirles que no. Mi tiempo completo está enfocado en Miami. Ahorita mi prioridad es otra y no mi carrera, tengo que tomar decisiones y estar 100% en mi casa, con mi familia”, confesó.

En términos amorosos, fue enfático en comentar que no necesita de una relación para salir a flote emocionalmente con todo lo que lleva a cuestas al estar a cargo de los suyos. “Yo no necesito que nadie me apoye, el hombre de mi casa soy yo”, puntualizó. ¡Dale play al vídeo de arriba para que veas la entrevista completa!

