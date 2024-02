Nicki Nicole responde a los rumores de romance con Bizarrap: ‘Es un hermano para mí’

El pasado 13 de febrero, Nicki Nicole rompió el silencio ante las imágenes que inundaron las redes sociales, y confirmó su separación de Peso Pluma. Tras esta sonada ruptura, la cantante argentina ha decidido seguir adelante, enfocándose en sus proyectos relacionados a la música. Sin embargo, en días recientes circularon rumores que la vinculaban emocionalmente con Bizarrap, el talentoso productor musical cuyo nombre real es Gonzalo Julián Conde. Ante tales versiones, la intérprete ha roto el silencio y ha aclarado cómo es realmente su relación con el también DJ.

©@nicki.nicole



Nicki Nicole ha reaccionado a los rumores sobre un supuesto nuevo romance.

Luego de ofrecer un emotivo concierto en Guatemala, en el que mostró ante el público su lado más sensible y vulnerable, Nicki Nicole viajó a Miami para participar en el Festival Vibra Urbana. En este evento coincidió con Bizarrap, con quien incluso se subió al escenario para interpretar Mamichula, tema que ambos lanzaron en 2020 en colaboración además con Trueno, ex novio de ella.

En redes sociales circularon videos de la presentación de la talentosa mancuerna argentina, en los que fue evidente la buena química enre ellos y los mucho que disfrutaron el momento. Sin embargo, algunos tomaron estas imágenes como un posible indicio de una supuesta relación romántica entre Nicki y Bizarrap, y pronto se empezó a especular al respecto.

Nicki Nicole y Bizarrap ponen "Mamichula" en Vibra Urbana, Miami Florida 🇺🇸. pic.twitter.com/spOmoyxJgL — Naiki República Dominicana (@nickirepdom) February 19, 2024

No hay más que amistad entre ellos

Antes de que tales versiones tomaran mayor proporción, la cantante de 23 años salió a aclarar las cosas. “Desde que lo conocí, él es un hermano para mí. Es como mi mejor amigo”, expresó Nicki en una transmisión en vivo en su cuenta en Instagram en la que respondió algunas preguntas de sus seguidores.

“Cuando yo arranqué, él me dio una mano en la música y una visión que yo no tenía. Y me pasa que siento que él ve lo que va a pasar, me dice: ‘Este tema la va a romper o va a llegar a tantos lugares’, y cuando yo tengo dudas, tiene otra visión sobre todo”, explicó, destacando el gran apoyo que ha encontrado en Bizarrap en el aspecto artístico. Antes de Mamichula, los argentinos ya habían trabajado juntos, pues en 2019 lanzaron su Music Sessions #13.

Ante la curiosidad de sus seguidores, Nicki quiso dejar muy en claro que nunca ha tenido alguna relación sentimental con el productor: “Voy a responder esta pregunta porque es muy graciosa y ya varios me la hicieron: No, no fui novia de Biza jamás en la vida”. En octubre del año pasado, la cantante y el productor se dejaron ver juntos en un partido del Inter Miami, e incluso se retrataron con Lionel Messi, y con ellos estaba Peso Pluma, así como otroa amigos.

©@nicki.nicole



Nicki tiene una buena amistad con Bizarrap desde hace tiempo.

Vídeo Relacionado: Joe Manganiello se muda con su nueva novia después de su divorcio con Sofia Vergara Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.