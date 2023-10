¡Fuerza argentina! El esperado encuentro entre Nicki Nicole y Messi

Nicki Nicole viajó a Miami para participar en los Premios Billboard de la Música Latina, durante los ensayos confesó a HOLA! USA su ilusión por asistir a un partido del Inter Miami y apoyar a su connacional Lionel Messi, incluso reveló que lo conocía ya y también a su familia. La joven cantante argentina no dejó pasar la oportunidad, y el pasado fin de semana acudió al estadio donde pudo saludar y retratarse con el ídolo de su país.

El equipo de Messi se enfrentó contra al FC Cincinnati.

El pasado 7 de octubre, el Inter Miami se enfrentó contra al FC Cincinnati, partido que no fue favorecedor para el equipo local. Sin embargo, el apoyo en el DRV PNK Stadium no faltó, y entre los cientos de asistentes destacaron algunas jóvenes celebridades. Nicki Nicole asistió junto al mexicano Peso Pluma, así como las estrellas argentinas Bizarrap, Duki y Louta. Entraron por la puerta VIP del estadio y se dirigieron directamente a la zona de palcos, la cual se encuentra juntO al banco de suplentes del Inter Miami.

Este sitio en específico suele ser ocupado por celebridades invitadas por el equipo local, tal como ha sucedido en el caso de la tenista Serena Williams y el basquetbolista LeBron James. Aunque también suelen usarla directivos y familiares de jugadores. Desde ese lugar privilegiado, Nicki y sus acompañantes pudieron disfrutar de cerca del partido y no solo eso, sino también saludar al astro argentino.

Nicki Nicole junto a Messi 🇦🇷🤍 pic.twitter.com/8QQ4r1zijY — NICKI NICOLE ARGENTINA (@naikiarg_) October 8, 2023

Cuando Messi entró a la cancha se dirigió a su asiento en la banca de suplentes, ya que no arrancó como titular en el partido, en ese momento se cruzó con los cantantes y no dudó en saludarlos de la manera más afectuosa con abrazos y apretones de mano. Estas imágenes rápidamente se hicieron virales, pues estas estrellas de la música cumplieron el sueño de miles de fanáticos que soñarían con conocer al campeón del mundo.

De acuerdo con diversos medios, a cada uno de los artistas se le regaló una camiseta negra con el 10 de Messi y se la pusieron para ver el partido, menos Duki quien fue captado una camisa hawaiana durante el juego. Emocionada, Nicki publicó en sus historias de Instagram un posado junto a sus colegas cantantes y la estrella del Inter Miami. “Faltó la reina @antonelaroccuzzo”, escribió, refiriéndose a la esposa de Leo.

El apoyo argentino en el estadio

La semana pasada, la joven intérprete contó en entrevista con HOLA! USA que en día libre disfrutaría ir a ver un partido del Inter Miami para apoyar a Leo. “Los argentinos nos apoyamos entre argentinos”, expresó. Y fue en aquel momento cuando reveló su poco conocida cercanía con Messi “Sí, sí, lo conozco, por suerte conozco también a la familia, pues somos los dos de Rosario”, contó la cantante, refiriéndose a la famosa ciudad argentina de la que ella y Messi son originarios.

“La verdad es que como se dio justo que estoy acá (en Miami) y juega, me gustaría ir a verlo y apoyarlo, obviamente”, comentó. Nicki detalló incluso que ya está previsto el plan para ir al estadio a ver a Messi, y que no iría sola, sino con algunos talentosos connacionales: Bizarrap y Duki, con quienes grabó su tema Ya Me Fui en 2021.

