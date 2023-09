Uno a uno, Messi habla de la personalidad de sus hijos: ‘Creo que soy buen padre’

Más allá de los trofeos y medallas que ha ganado con el futbol, Lionel Messi está orgulloso de su familia, un tema del que se extendió como pocas veces para explicar, uno a uno, cómo son sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Los chicos, de 10, ocho y cinco años, saben bien quién es su padre, pero no dejan que eso influya en su día a día o los entrenamientos de futbol que tienen en el club en busca de seguir los pasos de papá. Así lo reveló el propio Messi, quien detalló cómo es la personalidad de sus hijos.

“Thiago fue el que más le inculcamos de chico, como es el más grande. Los hermanos fueron siguiendo la línea suya”, dice el campeón del mundo al hablar sobre cómo son sus hijos en el tema material. “No tengo ese problema”, asegura Messi en su charla con Migue Granados para OLGA, y destaca que todo se debe a la personalidad de su primogénito.

“La tienen claro en ese sentido. Mucho tiene que ver Thiago, por cómo es él. Thiago no quiere saber nada con ser ‘hijo de Messi’, no le gusta”, agrega, dejando ver cómo el niño de casi 11 años tiene un lado independiente que seguro lo guiará en el futuro.

Los tres chicos juegan en la academia de futbol del Inter Miami, algo que Messi y su esposa, Antonela Roccuzzo, aceptaron como parte del acuerdo del club para hacer más fácil su estancia en Florida.

Y es en la cancha en donde los tres dejan ver sus verdaderos colores. “Tenían el primer partido y Thiago no te mira para afuera. Entra Mateo y te mira, te saluda, aplaude, hace una jugada y te mira. Son diferentes personalidades. El otro chiquito es terrible pero se está definiendo, tiene cinco años”, explica.

De manera más profunda y reflexiva, agrega: “A Thiago le cuesta mucho más hablar, sí que con Antonela tiene más confianza para contarle las cosas”. Sobre Mateo, describe: “A él lo tienes que parar porque te cuenta todo, no para y habla”. Y sobre Ciro, el más pequeño del hogar, añade: “También es más reservado, cuenta pero no de él. Habla de los demás”.

Messi contó cómo ha intentado inculcar en sus nenes los valores que él mismo aprendió de pequeño en su hogar en Rosario, Argentina; y contento por la labor que ha hecho fuera de la cancha, expresó: “Creo que soy buen padre”.

Su forma de educar es clara, llena de amor y un trabajo en equipo con Antonela: “Es seguir la línea por el club donde crecí también, los valores del Barcelona son muy importantes y marcados, me fui con 13 años. No me preocupa qué pueda pasar con ellos. La típica que dicen, hijos chicos problemas chicos y después más grandes. Por el momento son controlables”.

Con deseos de volver a ser papá

Después de profundizar en las personalidades tan variadas de sus hijos, Messi describió su rutina del día a día con Antonela en Miami. Por la noche, la pareja pasa tiempo junta viendo televisión o navegando entre las redes sociales en donde, por un momento, se despejan de sus responsabilidades.

Y aunque sus tres hijos ya pasaron la etapa de los pañales y biberones, la pareja no descarta en volver a escribirle a la cigüeña. “Nos gustaría tener un bebé de nuevo. No estamos en la búsqueda, pero vamos a ver si llega la nena”, dijo sonriente el argentino de 36 años.