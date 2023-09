Esta es la foto que Lionel Messi tiene en su perfil de WhatsApp

Tá vendo essa imagem? É a foto do Messi no WhatsApp! 📱👀



O sobrinho dele, Tomi, participou de um programa de internet e revelou a foto que o craque usa no aplicativo de mensagens! Já pensou ter o número do Messi?! 😮💬



📸: Reprodução#Futebol#Messi#InterMiamipic.twitter.com/mH5gD5f8MI