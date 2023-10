Nicki Nicole revela su poco conocida cercanía con Messi: ‘Conozco también a la familia’

Con apenas 23 años, Nicki Nicole está traspasando fronteras con su música, y ahora está por vivir una nueva y emocionante experiencia en su faceta de artista internacional. La cantante argentina participará por primera vez en los Premios Billboard de la Música Latina, los cuales se llevarán a cabo el próximo jueves 5 de octubre en el Watsco Center en Coral Gables, Florida. La joven intérprete formará parte de un panel en el que hablará junto a algunas colegas sobre las mujeres en la industria, y también tendrá una presentación musical en la ceremonia. En entrevista con HOLA! USA, Nicki habló sobre esta aventura y también hizo una sorprendente revelación: su cercanía con Lionel Messi.

Nicki está triunfando en la música urbana.

La intérprete de No Voy a Llorar contó que en día libre disfrutaría ir a ver un partido del Inter Miami para apoyar a Leo. “Los argentinos nos apoyamos entre argentinos”, expresó. Pero Nicki no es cualquier fanática, pues guarda una relación con el futbolista que de la que muy pocos sabían. “Sí, sí, lo conozco, por suerte conozco también a la familia, pues somos los dos de Rosario”, contó la cantante, refiriéndose a la famosa ciudad argentina de la que ella y Messi son originarios.

“La verdad es que como se dio justo que estoy acá (en Miami) y juega, me gustaría ir a verlo y apoyarlo, obviamente”, comentó. Nicki detalló incluso que ya está previsto el plan para ir al estadio a ver a Messi, y que no iría sola, sino con algunos talentosos connacionales: Bizarrap y Duki, con quienes grabó su tema Ya Me Fui en 2021.