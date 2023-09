Jacky Bracamontes nos habla de su emoción por ser anfitriona de los Premios Billboard de la Musica Latina 2023

¿Cómo controlas los nervios para ser conductora de eventos tan grandes como este?

“Siempre, en este tipo de eventos, ¡siento unas mariposas a la hora de que empieza y me dicen que me toca empezar a hablar! El día que no sienta esas maripositas y nervios de emoción, yo creo que me tengo que retirar.

Trato de no pensar en que millones de personas me están viendo o de que el venue en el que nos vamos a presentar está lleno, o de que hay grandes artistas sentados delante de mí que me están viendo hablar y hablar, donde me paro y qué me pongo. No pienso en esas cosas porque entonces me quedaría pasmada, bloqueada y sin poder hablar (risas).

Sí, me dan esos nervios que me motivan a hacer las cosas lo mejor posible, y se va una vez que arrancó el show. Después de que tengo mi primera presentación, ya el rush de lo que sigue en el guion, los cambios y todo lo que tenga que hacer hacen que los nervios pasen a segundo término”.