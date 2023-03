Jacky Bracamontes celebra los 10 años de su primogénita con una mención especial a su hermanito

Para Jacky Bracamontes no hay tesoro más valioso que su linda y numerosa familia. Junto a su esposo Martín Fuentes, es madre de cinco hermosas hijas, quien son su mayor orgullo y devoción. Justamente la mayor de ellas, quien lleva su mismo nombre, acaba de cumplir 10 años, y como era de esperarse le organizó una increíble fiesta. Emocionada por ver crecer a su primogénita, la exreina de belleza le dedicó una sentida felicitación en redes sociales, acompañada de algunas imágenes de la celebración, y en su mensaje no se olvidó del mellizo de Jacky, quien falleció poco antes de nacer.

©@jackybrv



Jacky participó en los preparativos de la fiesta de su hija

Si bien el cumpleaños de la pequeña Jacky Fuentes es el 28 de marzo, en esta ocasión sus padres lo celebraron un par de días antes, durante el fin de semana. La misma conductora lo reveló en su Instagram al compartir una foto de sí misma participando en el montaje de la decoración de la fiesta.

Tras ese primer vistazo, la guapa conductora compartió finalmente las fotos con todos los detalles de la fiesta, revelando la temática de gimnasia, disciplina que la tanto la cumpleañera como sus hermanas menores practican. En la primera de las instantáneas se podía ver a Jacky en medio de sus dos padres, quienes la abrazaban y besaban dulcemente.

Además de Caro, Renata, Paula y Emilia, las demás hijas de Jacky y Martín, en la fiesta estuvieron presentes los padre de la también actriz, Jesús Bracamontes y Jacqueline Van-Hoorde, así como otras pequeñas invitadas más, probablemente amigas de ‘Jackita’. En su cuenta de Facebook la conductora publicó además un video con los pormenores de la celebración.

Junto a las imágenes, la presentadora compartió un lindo mensaje. “Happy 10th Bday mi Jacky hermosa! ¡Papá @mft07 y yo te amamos con el alma! ¡Hace 10 años nos convertiste en papás por primera vez y nos cambiaron la vida tú y tu hermanito que nos cuida a diario desde el cielo 👼🏼!”, escribió en su publicación, recordando al amado hijo que perdió.

Poco más tarde, Martín hizo una publicación conjunta con Jacky en la que compartió un tierno video de su primogénita cuando era más pequeña. “Hoy hace 10 años mi vida cambió, nació mi hija Jacqueline y cambiaste la vida de tu mama @jackybrv y la mía, llegaste a enseñarnos muchas cosas. Te amo por ser una niña con un corazón enorme, la cual ama, adora y cuida a sus hermanas. Eres la mejor ‘big sister’ que pueden tener.

La irreparable pérdida de Jacky

“Mi primer embarazo era un niño y una niña y en la semana 34 empecé con contracciones. Cuando yo empecé con las contracciones el bebé ya había fallecido y por eso empecé con las contracciones, pero obviamente no se sabía”, contó Jacky hace un par de años en un panel virtual en Telemundo.

©@jackybrv



Jacky vivió una depresión por la pérdida de su hijo

Tras enterarse de que había perdido a uno de sus mellizos, se sumergió en una profunda depresión. “Lloré mucho, durante fácil un mes sin parar todos los días. Por otro lado, tenía la ilusión de que mi Jacky estaba en terapia intensiva, iba todos los días a verla, a alimentarla, pero estaba yo en una depresión muy fuerte”, contó entonces.

“Una persona me dijo: ‘Jacky deja de decir el por qué sino para qué. Cambia la pregunta’... Eso fue lo que me hizo click: el ok, ‘¿para qué me pasó esto a mí?’”, recordó. “Yo sentí que ese bebé vino a salvarle la vida a mi Jacky porque tal vez si Jacky hubiera estado sola y me hubiera pasado eso Jacky no hubiera estado en este mundo, entonces a mí me ayudó mucho eso”, explicó.