Nicki Nicole muestra su ALMA: ‘La idea fue sanar a través de la música’

¿Cuál crees que haya sido tu mayor aprendizaje en estos 5 años de carrera?

Mi mayor aprendizaje fue planear las cosas a largo plazo, tener metas a corto plazo no funciona, siento que no te hace artista tener metas a corto plazo, te hace como alguien que se mueve por otra cosa. Lo que más me llena es a largo plazo, que la gente me escuche, que esté feliz con mi música, que me puedan conocer…

Yo realmente no vine a planear a corto plazo, a conformarme con no sé, ‘bueno, que no me conozcan por un tema y ya está’, no. Yo planeo como discos y cosas y siento que eso me sirvió mucho como aprendizaje, porque yo cuando era chiquita y saqué mi primera canción yo decía ‘bueno, ya está’, ya no sabía qué hacer… Pero como que lo vas aprendiendo también con la marcha y los años. Como que hoy en día podéis hacer una canción que sea increíble, pero capaz nadie conoce tu identidad, tu nombre o tu esencia, y siento que marcar una identidad es clave, como que te escuchen en diferentes géneros, pero sepan que sos vos.