¿Ana Barbara procederá legalmente en contra de su mamá? El abogado de la cantante responde

Son momentos agridulces para Ana Bárbara, pues si en lo profesional continúa consolidando éxitos, en el terreno personal mantiene diferencias con su familia, especialmente con su hermano, Francisco Ugalde, y su madre, la señora María de Lourdes Motta, quien en días pasados hizo pública una carta para denunciar los supuestos maltratos de Ángel Muñoz, novio de su hija, hacia sus nietos. Debido a las acciones legales que la también llamada Reina Grupera emprendió en contra de su hermano Francisco, hay quienes han querido saber si esta medida sería aplicada a la matriarca, una pregunta que el abogado de la intérprete, Alfonso Arnaes, ha respondido en una reciente entrevista.

Ana Bárbara mantiene un distanciamiento con su madre.

Ana Bárbara se apoya de un abogado

A pregunta expresa sobre si Ana Bárbara procedería en contra de su mamá por lo afirmado en su texto, Arnaes respondió: “Mis clientes no me han mencionado absolutamente nada, el caso de la señora, que merece todo mi respeto, ventiló una carta haciendo manifestaciones, acusaciones en contra del señor José Ángel Muñoz, hay que tener mucho cuidado sobre las cosas que uno habla y uno dice porque todas las acciones pueden tener consecuencias legales, sobre todo si no están fundamentadas con pruebas…”, dijo el litigante en una entrevista concedida al programa televisivo Venga la Alegría.

En ese espacio, Arnaes fue puntual al asegurar que no ha habido alguna petición para que eso suceda. “Hasta este momento no me han hecho de conocimiento esta situación, tampoco me han dado instrucciones para proceder legalmente en contra de nadie más…”, explicó. En ese sentido, agregó que esto podría ser difícil para la cantante. “Me imagino que sí (sería doloroso demandar a su mamá), pero hasta este momento no han hecho mención sobre esa carta, no he tenido oportunidad de leerla. Me comentan que salió en días, pasados, supongo que no tiene ninguna intención de iniciar algún tipo de acción legal al respecto…”, explicó en la emisión.

Ana Bárbara solo ha interpuesto una denuncia contra su hermano, Francisco Ugalde.

Las medidas cautelares en contra de Francisco Ugalde

En otro momento, el abogado habló de las medidas cautelares que Ana Bárbara emitió en contra de su hermano Francisco, quien aún no ha sido notificado por una razón, según contó durante la charla. “La denuncia se presentó ante una fiscalía distinta al domicilio particular en el cual vive el señor Francisco Ugalde, por lo cual la notificación de las mismas se tiene que hacer a través de un oficio de colaboración entre fiscalías, el cual ya se giró, y es la fiscalía del estado, en el cual vive el señor Francisco Ugalde, quien se las va a notificar…”, dijo Arnaes.

Ana Bárbara emitió una denuncia en contra de su hermano semanas atrás.

¿Qué ha dicho Ana Bárbara de las diferencias con su familia?

En días pasados, Ana Bárbara habló de lo difícil que ha sido para ella hacer frente a esta situación. Aunque se reservó los detalles, opinó sobre la carta que su madre hizo pública: “Si sí mandó, si no mandó, yo no fui la que mando (el comunicado), pregúntenme por cosas que yo haga. Yo no puedo responder por nadie, ni por mi madre, ni por un hijo. Por un hijo, bueno, si es menor de edad, ya me vieron dando la cara y lo seguiré haciendo”, dijo, declaraciones retomadas por el programa La Mesa Caliente, de Telemundo.