El vestido Iris Van Herpen del que todos deberíamos estar hablando

Probablemente el tema de conversación el resto de la semana sean los maravillosos looks de la Met Gala, desde los peinados, el maquillaje y no sólo los atuendos de la alfombra, sino también aquellos que las celebs llevaron para el after party.

©GettyImages



El atuendo de Mona Patel fue uno de los favoritos y hoy su nombre es uno de los más buscados.

Por el momento, la conversación más fuerte se centra en cuanto a lo más popular en la alfombra roja, los común denominadores entre todas las celebs y por supuesto que los diseños de John Galliano (de quien se especula que originalmente sería la exhibición) y quien vistió a personalidades como Zendaya y Bad Bunny, quienes funcionaron como co-chairs en el evento.

El vestido de Mona Patel

El célebre stylist Law Roach, quien se ha posicionado como uno de los más innovadores este año, también continúa siendo parte de la conversación ya que trabajó de la mano de Mona Patel para conseguir un diseño hecho a la medida por Iris Van Herpen. Se trata de un vestido en tonos neutros que evoca el sentir y florecer de la primavera.

Mona Patel es emprendedora y filántropa originaria de la India, y su enfoque radica en el empoderamiento femenino. Aunque al pisar la alfombra pasó un poco desapercibida entre el resto de las celebridades, hoy su nombre es uno de los más buscados gracias al impacto que tuvo su atuendo.

©@hautemona



El accesorio de los brazos y el tren del vestido simulan pétalos de flores.

Al igual que el arte, podemos interpretar la moda, y en este caso, como el código de vestimenta era “The Garden of Time”, pensamos en jardines, flores y todos sus elementos. Y en Mona Patel, sin duda el volar de mariposas y florecer de capullos se viene a la mente por el movimiento que imita el accesorio que la emprendedora viste en los brazos.

Un diseño de Iris Van Herpen

Sabemos que detrás de un atuendo para la Met Gala hay muchas horas de trabajo detrás, no sólo del diseñador y su equipo, sino makeup artists, hairstylists y en esta ocasión, el equipo técnico que se encargó del funcionamiento del accesorio que Patel lució alrededor de sus brazos.

©GettyImages



Cuando hablamos de atuendos del Met Gala, las celebridades y su equipo se fijan hasta en el más mínimo detalle.

Aunque el vestido es diseñado por Iris Van Herpen, el total look es resultado de una colaboración con Casey Curran, quien se encargó del funcionar del mecanismo de los brazos, con el que se logró una convergencia y uniformidad mágica.

Iris Van Herpen se caracteriza por tener diseños poco convencionales que simulan movimiento gracias a su particular estructura y el juego de las dimensiones. La firma ya había participado en el Met Gala con anterioridad, ya que tan sólo en 2022 seleccionaron a Dove Cameron y Winnie Harlow para dar vida a sus diseños.