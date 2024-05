La bolsa de hielo de Camila Cabello en la MET Gala y las bolsas más sorprendentes en la historia de la moda

Este año, las latinas se apoderaron de la MET Gala. La presencia de personalidades como Eiza González, Karol G, Shakira o Camila Cabello nos confirma que cada vez son más las oportunidades y espacios que se abren para la representación latina en diferentes industrias. Estas celebridades no solo nos robaron una sonrisa al hacer su magnífica aparición, para muchos su debut en esta gala, sino que también nos hicieron suspirar y reflexionar a través de sus icónicos looks. Una de las más mediáticas fue Camila Cabello, quien nos sorprendió con un look lleno de artesanía, técnica y una que otra sorpresa en cuanto a materiales se refiere.

El look de Camila Cabello que incluyó diamantes y una bolsa de hielo

La cantante de origen cubano hizo su entrada estelar en la MET Gala con un look de Ludovic de Saint Sernin. El vestido, que presentaba un pronunciado escote en “V” y contenía una abertura lateral, fue creado con más de 250,000 cristales de Swarovski; dándole un peso de aproximadamente 6 kilos. La cantante acompañó este radiante vestido con unas zapatillas doradas y una coleta de caballo al estilo wet look.

Por si el vestido no fuera lo suficientemente sorprendente, tanto por las incrustaciones de diamante como por su peso, Camila Cabello decidió elevar aún más su atuendo con la elección de un accesorio poco convencional. La cantante portó nada más y nada menos que un bolso hecho completamente ¡por hielo! Tan raro como pueda parecer, Cabello y la firma Jane Wade, desafiaron todas las reglas para crear una bolsa a partir de un bloque de hielo. Lo más impresionante de este elemento fue su evolución a lo largo del evento pues, lo que al principio era un bolso, terminó siendo un clutch. Para Camila Cabello, esta transformación fue una bella metáfora respecto al tiempo y como todo va cambiando y decayendo con el paso del mismo.

Otros bolsos que nos han sorprendido en la historia de la moda

El bolso de Camila Cabello es un recordatorio de que, cuando de moda se trata, nuestra imaginación es el límite. Llevar una bolsa de hielo es el inicio de todas las posibilidades que pueden existir respecto a los materiales utilizados para crear accesorios. ¡Aquí te mostramos algunos otros bolsos que han revolucionado la industria!

¿Objetos o bolsas?

Si hay alguien experto en darle la vuelta a la moda y romper todas las reglas es Moschino. La marca se ha caracterizado por su estética rebelde y disruptiva; sorprendiendo siempre con propuestas creativas e innovadoras. Una de las estrellas de los looks de Moschino son los bolsos. Cada colección, la firma nos revela nuevas maneras en las que podemos combinar objetos cotidianos en nuestros atuendos. Tal es el caso de su colección Otoño-Invierno 2022 donde nos presentó bolsos que iban desde una cubeta para bebidas hasta una tetera y un reloj vintage.





Moschino Otoño-Invierno 2022

Animales por doquier

El animal print es uno de los elementos más populares dentro de la moda pero poco se habla del “animal bag”. Los animales se convirtieron en la inspiración principal de JW Anderson para su colección masculina de Otoño-Invierno 2022 al integrar animales (literalmente) como las bolsas de sus looks. Por un lado tuvimos la presencia de animales de peluche que se transformaron en el complemento colorido y perfecto para los atuendos y, por el otro, tuvimos el debut de su icónico bolso de paloma, más realista de lo que podíamos imaginar.





JW Anderson Otoño-Invierno 2022

La bolsa de basura más fashion

No podemos dejar de mencionar una de las bolsas más polémicas que hemos escuchado en la industria de la moda. Balenciaga puso el mundo de cabeza cuando presentó su colección de Otoño-Invierno 2022 donde los modelos llevaron lo que parecía ser una bolsa de basura (presente en tres colores: negro, blanco y azul). Esta propuesta nos demostró que efectivamente todo puede convertirse en un accesorio.





Balenciaga Otoño-Invierno 2022

Maximalismo en potencia

La casa de moda, y reina del maximalismo, Schiaparelli, también nos ha regalado grandes momentos cuando se trata de bolsos poco convencionales. En la mayoría de los casos, la firma utiliza los bolsos convencionales y les da un pequeño upgrade a través de incrustaciones de piedras, texturas y elementos maximalistas. Sin embargo, para su colección Primavera-Verano 2022, nos mostró una nueva versión de la estética Sciaparelli al incluir bolsos dorados en forma de planetas y de rostros humanos.





Schiaparelli Primavera-Verano 2022 Haute Couture

Bolsos y tecnología

Otro de los grandes maestros de los bolsos innovadores es, sin duda, Coperni. La firma nos ha sorprendido al crear bolsos que, no solo superan cualquier expectativa, sino que se convierten en tendencia entre las celebridades. En su colección de Otoño-Invierno 2024, la firma nos sorprendió con una bolsa creada en su mayoría por aire; presentando así uno de los diseños más innovadores de la historia. Además, en esa misma colección encontramos un look conformado por una bolsa dentro de una bolsa de plástico transparente.