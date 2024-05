Eiza González se sincera sobre su cariño por México: ‘No siento el amor de regreso’

Desde que Eiza González decidió irse de México en busca del sueño americano, hace más de una década, la actriz se ha encargado de llevar su amor por nuestro país a todos lados. Convertida en la única mexicana en desfilar sobre la red carpet de la MET Gala, la actriz aprovechó su encuentro con la prensa para hablar del gran cariño que siente por su tierra, a pesar de que, es en nuestro territorio, donde se generan las críticas más duras hacia ella. Sincera, la actriz confesó al micrófono de Despierta América lo orgullosa que se siente de representar el talento nacional, aunque en ocasiones no reciba el mismo cariño de vuelta.

Su amor por nuestro país

Eiza reconoció que su amor por México, en ocasiones, no lo siente recíproco: “Como lo he dicho toda la vida, me siento muy orgullosa de ser mexicana… a veces no siento el mismo amor de regreso, pero bueno yo muy contenta de estar aquí, de representar a mi gente”, comentó sincera la actriz.

Haciendo alusión a las críticas que recibe en nuestro país, la actriz se animó a revelar cómo es que lidia con esta situación: “Cada quien tiene su propia opinión y yo sigo enfocada en lo que me tengo que enfocar”, confesó la mexicana. Una vez más, Eiza acudió como invitada a esta importante gala neoyorkina donde, para hacerle un guiño a nuestro país, llevó un vestido inspirado en una flor que se da en nuestra tierra: la orquídea.

©GettyImages



Este fue el vestido que la mexicana usó para el after party de la MET

Un vestido, homenaje a México

Con el objetivo de cumplir con el tema de este año The Garden Of Time, Eiza eligió un vestido diseñado por la firma italiana Del Core. La pieza, confeccionada en organza de seda en tonos rosa: “Es un vestido de orquídea descascarado, cubierto con capas de organza de seda, sombreado en rosa, marfil y crema”, reveló Elizabeth Saltzman, una de las mente maestra detrás de este vestido con el que Eiza lució una princesa sacada de una cuento de hadas.

Según contó la estilista, la pieza es un homenaje a México: “Comencé el diseño inspirándome en la orquídea vainilla, que es la flor emblemática de México. Me obsesioné con la fragilidad de sus pétalos e imaginé la apertura de la flor como un lapso de tiempo. Ese es el momento que intenté capturar”, detalló. Esta no es la primera ocasión que Elizabeth viste a la mexicana a quien, en febrero pasado, le escribió en Instagram: “Una pequeña nota de amor a Eiza González, hermosa y amable por dentro y por fuera. ¡Este es tu año!”.