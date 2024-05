Los tacones de Karol G en la MET Gala ¡fueron los más altos de esta edición!

A 48 horas de la MET Gala 2024, Karol G continúa ocupando los titulares tras su debut en el exclusivo evento, el cual se llevó a cabo en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York. La colombiana no solo impactó por su look inspirado en un hada, sino que también destacó por su calzado. La intérprete de Mañana será bonito llegó al evento con un atuendo de pies a cabeza a Marc Jacobs, además de llevar unas orejas de elfo y un cambio de look con una melena rubia.

Esta fue la primera MET Gala de la cantante y durante las entrevistas que ofreció en la alfombra, mostró su entusiasmo, al mismo tiempo que posaba para las cámaras. Su vestido corsé color nude estaba adornado con cristales y presentaba guantes a juego. Pero fueron sus tacones altos los que llamaron la atención, ya que, según los expertos en moda, estos tacones fueron los más altos en esta edición.

De acuerdo con Glamour, los zapatos dorados que lució Karol G, que también incluían adornos de cristales, se dice que son los de tacón más alto en toda la gala, ya que aparentemente miden más de 1.9 pulgadas (15 centímetros). Su conjunto también incluía una estructura metálica debajo, dándole una silueta dramática. La colombiana lució unas plataformas XL de Marc Jabos The Kiki en satín dorado con aplicaciones.

©@MarcJacobs/ Instagram



El boceto del look de Karol G

Karol G no fue la única estrella que vistió a Marc Jacobs en la gala, ya que la casa de moda vistió a Dua Lipa, Keke Palmer y Venus Williams. Otra estrella que hizo su debut en la MET Gala fue Shakira. La colombiana lució un vestido de Carolina Herrera y fue nombrada una de las mejor vestidas de la noche, con su conjunto completamente rojo, que se decía estaba inspirado en una flor del jardín, en contraste con el código de vestimenta y la temática de la noche.