Emilia está decidida a empoderar con su música: ‘Siempre dejando en alto a las mujeres’

Muchos cantantes han coqueteado en algún momento con la actuación, ¿has considerado probar suerte como actriz?

La verdad es que por el momento no porque estoy súper metida 100 % con mi música, me encanta actuar en los videoclips, me parece increíble, me encantan las historias, contarlas y poder interpretar las canciones. Pero siento que tener el compromiso de terminar una serie o una película me quitaría mucho tiempo con mi música… Quizás en algún momento, no te digo que no porque nunca se sabe, así que quizás algún día, no lo sé.