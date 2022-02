Francisca Lachapel ya piensa en tener dos bebés más

Francisca Lachapel continúa en el arduo camino para perder el peso que ganó durante el embarazo de su amado Gennaro. Disciplinada y constante, va por muy buen camino, tanto que hace una semana celebraba frente a las cámaras de Despierta América que ya se había liberado de las fajas. Y mientras se enfoca en alcanzar su meta de perder 30 libras más, Francisca no deja de soñar con el futuro, en el que se visualiza con dos bebés más.

Luego de ejercitarse, reflexionó sobre las actividades que tiene día a día y cómo es que logra cumplir con ellas: “Fácil no ha sido encontrar el balance entre seguir con mi carrera, llegar a mi peso ideal, ser mama, esposa, novia, hija, amiga, influencer... un poquito de todo”.

Inspirada en el futuro, continuó: “¡¡¡Pero se puede hacer!!! ¡¡¡Paciencia!!! Poco a poco voy aprendiendo, me voy organizando y cada cosa estoy segura encontrará su lugar”.

Un equilibrio que encuentra en su vida diaria y al que se tiene que acoplar por la familia con la que sueña. Y es que ahora que conoce la dicha de ser mamá, quiere repetir esa alegría dos veces más: “Y bueno mejor que me vaya acostumbrando porque son tres muchachos que quiero”. Entre risas, agregó: “Todavía no he bajado del todo las libras de que me dejo el embarazo de Gennaro y aquí ando yo pensando en sus hermanos”.

El reencuentro más esperado por meses

Francisca está feliz, se nota en su sonrisa. Por fin logró hacer realidad sus sueños profesionales y personales. Pronto celebrará su boda religiosa con su esposo, Francesco Zampogna, en su natal República Dominicana, y tendrá la dicha de contar con su hijo en un evento en el que sellará su amor ante la iglesia.

Entre tantos buenos momentos, Francisca no deja de encontrar el verdadero valor de la vida en la familia. Y es que este jueves está cargado de grandes emociones porque su mamá, Divina Montero, regresa a su casa luego de un tiempo separados. “Hoy es un gran día... viene mi mamá a visitáramos, se reencuentra con Gennaro después de unos meses sin verlo. ¡Eso me tiene muy contenta hoy!“, escribió feliz antes de salir a cuadro para iniciar su día ante las cámaras de Despierta América.