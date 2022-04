Si observas con atención a las fotos de Jacky Bracamontes, te darás cuenta de que el verde es de sus colores favoritos para cualquier evento, no importa la hora o temporada del año, pues gracias a los tonos, logra adaptarlo a la perfección en sus looks. Y los Latin American Music Awards no serían la excepción.

Con un vestido justo de este color, firmado por Douglas Tapia, Jacky apareció para seguir con la conducción y mostrarnos otro de sus looks. La prenda ceñida y de escote palabra de honor, llevaba un gran moño detrás además de una cola, un claro guiño a los 90s, además de la tela satinada.

Mientras el escote volvía a ser profundo y de corazón, el lado derecho la falda protagonizó una abertura hasta la pierna.