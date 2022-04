La novia de Mario Cimarro presume su embarazo en la alfombra de los Latin AMAs

“El día que tu nombre se está vistiendo de azul y de plata, el alma se encuentra a sí misma y de mares se inundan sus playas. Brando o Briana ,que brille tu día y tu nombre... que brille entre las estrellas!”, se lee en el mensaje con el que el actor de 50 años dio a conocer la buena noticia. En tanto, la joven de 27 años compartió las mismas fotos que Mario usó para hacer el anuncio y escribió: “Brando or Briana you are already loved with all our hearts, bodies and souls. You will be taken care of like the miracle you are. (Brando o Briana ya eres amado por nuestros corazones, cuerpos y almas. Serás cuidado como el milagro que eres)”.

©@mariocimarro



La pareja presumió la ecografía de su bebé, ¡qué emoción!

La historia de amor de la pareja empezó hace un tiempo, pero fue en noviembre de 2019 cuando el histrión le hizo la gran pregunta a su novia, durante un romántico paseo por las Cataratas de Iguazú, en Argentina. A través de las redes sociales, Cimarro dio a conocer la feliz noticia de su compromiso con ‘Broni’, quien es conocida en el mundo de las pasarelas por haber figurado en certámenes como Miss Eslovaquia.