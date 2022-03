Mario Cimarro y su novia anuncian que están a la espera de su primer hijo

Mario Cimarro y su pareja, Bronislava Gregušová, están a la espera de su primer hijo en común. El actor de Pasión de Gavilanes 2 y su novia dieron a conocer la noticia a través de sus redes sociales, acompañada de la ecografía del bebé, además de revelar los posibles nombres que le pondrán; en caso de ser niño, se llamará Brando, y si es una niña, Briana.

“El día que tu nombre se está vistiendo de azul y de plata, el alma se encuentra a sí misma y de mares se inundan sus playas. Brando o Briana ,que brille tu día y tu nombre... que brille entre las estrellas!”, se lee en el mensaje con el que el actor de 50 años dio a conocer la buena noticia.

©@mariocimarro



Broni Gregus y Mario Cimarro

En tanto, la modelo, conocida como Broni Gregus, publicó en su perfil de Instagram las mismas fotografías que Mario y comentó: “Brando or Briana you are already loved with all our hearts, bodies and souls. You will be taken care of like the miracle you are. (Brando o Briana ya eres amado por nuestros corazones, cuerpos y almas. Serás cuidado como el milagro que eres)”.

©@mariocimarro



La pareja compartió la ecografía de su bebé

La actriz Danna García, compañera de Cimarro en Pasión de Gavilanes, comentó con emoción el post y lo felicitó por el bebé que viene en camino. “¡¡Felicitaciones!! ¡Te lo dije !!! Jajaja los hijos son el mejor regalo de la vida”. García y Cimarro tienen una buena amistad y, curiosamente, son pareja en la ficción de Pasión de Gavilanes; tanto en su primera temporada como en la segunda que se estrenó en febrero pasado.

Lorena Meritano también comentó con una pregunta pícara: “¿Voy a ser tía?”, a lo que Mario respondió, “Así es”. Además de eso, la actriz felicitó a la pareja. Natasha Klauss, Paola Rey, Yare Santana y otros más de sus amigos y colegas del medio felicitaron a los futuros papás.

Su compromiso

La modelo de 27 años y el actor de 50 se comprometieron en noviembre de 2019. El galán de telenovelas le hizo la gran pregunta durante un romántico paseo por las Cataratas de Iguazú, en Argentina. A través de las redes sociales, el actor dio a conocer la feliz noticia de su compromiso con Broni, quien es conocida en el mundo de las pasarelas por haber figurado en certámenes como Miss Eslovaquia.