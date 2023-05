Canela.TV presenta al elenco de estrellas para el reality ‘Secretos de las Indomables’

Canela Media ha revelado al elenco de estrellas que formarán parte de su más reciente serie original, Secretos de las Indomables, que se estrenará exclusivamente en Canela.TV. Tras el éxito de Secretos de Villanas, el cual contó con unas invitadas de lujo, – Gaby Spanic, Aylín Mújica, Cynthia Klitbo y Sabine Moussier – el nuevo spin-off tendrá a este nuevo grupo de personalidades latinas conocidas por su espíritu rebelde y por haber desafiado los estereotipos culturales para convertirse en conocidas superestrellas.

Las protagonistas: (De izqda. a dcha.) Alicia Machado, Yuri, Ninel Conde, Zuleyka Rivera, Amara La Negra y Patricia Manterola

El elenco incluye la incomparable Yuri, la exuberante Ninel Conde, la cautivadora Alicia Machado, la multifacética Patricia Manterola, la desafiante Amara La Negra, y la relumbrante Zuleyka Rivera. Cada una de estas celebridades ha realizado un aporte importante sus experiencias de vida las cuáles han servido de inspiración para muchas mujeres y se han ganado la admiración y el respeto de sus fans y rivales por igual.

Cuando le preguntamos sobre la serie a la exMiss Universo venezolana, Alicia Machado, respondió: “Me encanta. Si, total. Total. Yo soy Indomable. Absolutamente”.

Para celebrar esta increíble propuesta audiovisual y generar expectativa por el programa, la marca ha lanzado un vídeo especial donde las estrellas expresan su entusiasmo por el proyecto.

“Canela.TV me invitó a formar parte de ‘Secretos de las Indomables’. Pues claro que acepto mi amor porque como yo no hay otra: divina, fabulosa. Tú me ves. Indomable”, nos comentó por su parte la siempre alegre presentadora de ascendencia dominicana Diana Danelys De Los Santos, más conocida como “Amara La Negra”.

Producida por Canela.TV en sociedad con Enrique Sapene y Ruben Consuegra de River Waves Production, ‘Secretos de las Indomables’ ofrecerá diez episodios, llevando a los espectadores a una aventura inolvidable que marcará para siempre la vida de estas chicas “indomables”. La serie forma parte de una amplia gama de contenidos originales disponibles de forma gratuita en el servicio de streaming de la plataforma mencionada.

Secretos de las Indomables se estrenará este verano, ¡y es una serie que no querrás perderte!