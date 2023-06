Alejandra Espinoza habla del sueño de su hijo de ser futbolista: ‘Mi trabajo como mamá es creerle’

Para Alejandra Espinoza es muy importante su carrera en la televisión, pero sin lugar a dudas la misión más importante en su vida ha sido la de ser mamá. La actriz mexicana es una madre dedicada y amorosa con su pequeño Matteo, por cuya felicidad y bienestar es capaz de todo. En una sincera entrevista con ¡HOLA! Américas, la también conductora habló del gran sueño que tiene su hijo y aseguró que está decidida a apoyarlo para que lo haga realidad.

©@alejandraespinoza



Para Ale su hijo es su adoración

“A Matteo le gusta muchísimo el soccer”, contó Alejandra, y explicó que si bien es difícil que un niño recuerde en qué deseaba convertirse cuando tenía 3 o 4 años, conforme pasa el tiempo, esos anhelos son más claros. “Yo no me acuerdo de cuando era una niña y tenía 5, 6 años, pero sí me acuerdo de cuando tenía 8 y mi hijo ahorita a los 8 años quiere ser futbolista”, contó la presentadora, quien será una de las presentadoras de Premios Juventud.

“Yo no se qué va a pasar en el futuro, pero si él me dice que va a ser futbolista yo le creo. Mi trabajo como mamá es creerle”, comentó la actriz. Al hablar de los sueños de su pequeño, Ale no pudo evitar reír al contar que tanto es el amor por el fútbol y su admiración por Lionel Messi “que dice que es argentino”.

©@alejandraespinoza



El cumpleaños de Mattero tuvo temática de fútbol

Alejandra contó que Matteo se puso triste cuando se enteró que el futbolista argentino no regresaría al F.C. Barcelona, pues entró en un campamento del club y “entonces él ya estaba con un pie en Barcelona y estaba muy contento con eso”. Por eso, cuando supo que Leo estaría en el Inter Miami, su primera reacción fue la desilusión. “Me dice: ‘Voya a llorar, voy a llorar’”.

Sin embargo, la conductora le explicó que este fichaje era una muy buena noticia. “Le digo: ‘Pero Matteo, ¿tú sabes lo que yo voy a hacer para que tú conozcas a Messi, yo voy a hacer lo que tenga que hacer hijo mío para que tú tengas una foto con Messi?’”, contó.

©@alejandraespinoza



Matteo recín terminó un campamento del Barcelona

“Sí, tiene una obesión ahorita con Messi”, comentó Ale. Sin embargo, explicó que ha está tratando de enseñar a su pequeño los límites al ser fan de un personaje. “Estamos trabajando ahora mismo en la parte de la idolatría, porque llega un punto en el que la idolatría se vuelve peligrosa... Porque puede ser ahorita Messi que está muy cool, pero después podemos pasar otra persona o a otro ser que a lo mejor no es tan correcto”, comentó.

©@alejandraespinoza



Matteo es un niño muy amado

Hace apenas unos días, Alejandra compartió algunas fotos de su pequeño en su último día de campamento de fútbol. “Mi niño, qué orgullosa estoy de ti, de tu pasión, de tu dedicación y de tu disciplina”, escribió la actriz.

“Yo recuerdo claramente mis sueños a los 8 años y por eso los tuyos para mí tienen tanto valor, porque sé que a esa edad se puede tener una visión muy clara de lo que uno quiere ser. Siempre que pueda te daré las alas para que vueles tan alto como quieras. Tus sueños son los nuestros”, agregó la presentadora, quien agregó en su post una foto junto a su marido Aníbal Marrero, ambos besando a su amado hijo.

