Alejandra Espinoza sufre por enfrentar la verdad ante la imposibilidad de volver a quedar embarazada

En la segunda parte de esta charla con Alejandra Espinoza, dentro del marco de su participación en la 20a. entrega de los Premios Juventud que se llevarán a cabo en Puerto Rico el próximo 20 de julio, la presentadora nos abrió su corazón. A pesar de contar con una sólida base de seguidores, al mismo tiempo, están aquellos que por años la han criticado por su aspecto físico. En más de una ocasión, la presentadora se ha tenido que enfrentar los comentarios sobre su delgada figura, la cual ha logrado gracias a su pasión por el ejercicio y un estilo de vida saludable. En entrevista con HOLA! USA, la presentadora habló acerca de las críticas a su cuerpo, además de revelar su temor más grande de cara a sus profundos anhelos de convertirse en madre por segunda vez.

“Tengo más energía que cualquier persona detrás de la computadora que me escribe diciéndome si estoy bien o estoy mal”, dijo de forma tajante. Sobre el tema de su maternidad, ‘Ale’ confesó que tiene miedo de ir al doctor y enfrentar la dura verdad de que un segundo embarazo podría no ser posible. “Me da miedo, es como una realidad que estoy tratando de evitar creo yo”, nos afirmó.

Pero ese miedo no se reduce nada más al simple hecho de aceptar que no podrá tener un hijo más, sino que no podrá cumplir el sueño de su hijo Matteo de tener un hermanito. Con un nudo en la garganta, ‘Ale’ nos concedió una entrevista verdaderamente conmovedora. ¡Dale play al vídeo de arriba!