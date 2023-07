Alejandra Espinoza se conmueve hasta las lágrimas al recibir premio por parte de su hijo Matteo

Alejandra Espinoza es uno de los rostros más queridos de Univision, y en sus más de 16 años en la cadena, la presentadora ha contagiado con su carisma y su eterna sonrisa a millones de televidentes. Gracias a su trayectoria, ‘Ale’ fue homenajeada en Premios Juventud con el reconocimiento ‘Ídolo de la Juventud’, el cual le fue entregado por los chicos de CNCO y su hijo, el pequeño Matteo Marrero. Este fue sin duda uno de los momentos más emotivos de la noche, pues la también actriz se soltó en llanto al ver a su hijo sobre el escenario del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

©GettyImages



Aiden Matteo Marrero y Alejandra Espinoza en la red carpet de Premios Juventud

Antes de que ‘Ale’ pasara a recoger su premio, los cantantes le dedicaron unas palabras. Después fue el turno de Matteo, quien tocó las fibras más sensibles de su mami al pronunciar las siguientes palabras: “Mami, te amo y te admiro y te felicito porque ahora eres un ‘Ídolo de la Juventud’”.

©Univision



Matteo Marrero le dirigó unas palabras a su mamá

Alejandra se levantó de su lugar con muchas emociones encontradas y se dirigó al escenario para recibir el premio y dirigir unas palabras al público. “Estoy bien contenta, esty bien emocioanda, estoy en uno de mis lugares favoritos que es Puerto Rico”, dijo entre lágrimas de felicidad. La presentadora contó que su lugar favorito, en los 16 años que lleva como parte de Univision, era el escenario del show que presentó La Banda, mismo del que se originó CNCO, en 2015. Ocho años después, la agrupación se desintegra y este momento con ‘Ale’ ha sido de lo más emotivo; algo así como un último reencuentro.

©GettyImages



Alejandra Espinoza con los chicos de CNCO y su hijo

Sin embargo, la presentadora contó que, a partir de hora su momento favorito era estar en el Coliseo en la 20a. entrega de Premios Juventud. “Ahora mi monento favorito es este porque tengo la oportunidad de compartir este premio juventud con las cuatra personas que más amo en el mundo, mi papá, mi mamá, mi esposo Aníbal y mi hermoso hijo Matteo. Gracias Univision, gracias Televisa”.

“Vengo de una familia muy humilde en Tijuana donde muchas veces soñé en grande, pero siempre pensé que mis sueños no se iban a hacer realidad y ahora les digo a ustedes que están ahí en casa, que me están viendo y que tienen sueños grandes que a lo mejor piensan que no van a poder lograr, les digo que sí se puede. Les juro que sí se puede con determinación, con confianza con esfuerzo y mucho mérito pueden lograr lo que ustedes quieran, como prueba esta servidora”, añadió Alejandra, en medio de una lluvia de aplausos.

Vídeo Relacionado: Bad Bunny, decidido a 'proteger' su vida privada Loading the player...