Shakira, inspirada en el valor de su hijo mayor, conmueve en Premios Juventud 2023

Luego de convertirse en la máxima ganadora de la 20a. edición de Premios Juventud, Shakira subió una vez más al escenario para recibir de manos de Kany García el premio de ‘Agente de Cambio’. Desde las primeras filas, sus hijos —en especial Milan— se dejaban ver emocionados por ver a su mamá recogiendo un galardón tan importante. Tras recibir el premio de parte de su colega, Shakira ofreció unas palabras, en las que no faltaron las referencias a sus dos hijos, quienes le han mostrado, lastimosamente, como dentro de su entorno hay grandes injusticias.

©GettyImages



Shakira en Premios Juventud 2023

“Vivimos en un mundo ambiguo con selfies con filtro, pero hay realidades que no se pueden filtrar ni maquillar. Hay lugares en los que la gente que nace pobre, muere pobre, porque no tienen muchos la oportunidad de recibir una educación de calidad”, dijo la cantante en su discurso.

“Lugares donde, aunque es difícil de creer todavía, se discrimina a la gente por sus preferencias sexuales, el color de la piel y su clase social. Es un mundo imperfecto pero que está en constante cambio y eso es una verdad que no se puede desperdiciar. Cuando mi hijo de 10 años me cuenta con tristeza que un amigo suyo quisiera cambiarse el color de la piel porque no se siente parte de o que algún otro está siendo apartado por sus preferencias, solo me queda como madre mostrarle que no se tiene que quedar callado, que puede levantar su mano y que puede usar su voz y que puede quejarse de eso y de todo aquello con lo que no está de acuerdo, es así Milan”.

“Me alivia muchísimo ver que esta juventud sabe hacerlo cada vez más. Las redes sociales de ustedes amplifican las noticias que nos preocupan y dan a conocer historias que si no fuese por ustedes, no se sabrían esas historias. Se cuestionan cosas, señalan las injusticias y buscan la verdad y hoy, que están Milan y Sasha aquí acompañándome, que para mí es una gran alegría, yo quiero que mis hijos entiendan que para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella del pop femenina, no hay que tener una fundación, no hay que ser político u ocupar un lugar de poder ni ser famosos ni ricos, para ser agente de cambio solo hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal”.

©Twitter



Shakira y sus hijos en Premios Juventud

“Hay que creer que sí es posible cambiar las cosas y no dejar que nadie te diga lo contrario, eso es poder. Y ustedes la juventud tienen ese poder. Y si les da rabia y si les incomoda la exclusión y si no se dejan anestesiar por el dolor ajeno y si levantan su voz y no bajan los brazos entonces, puedo quedarme tranquila de que mis hijos y ustedes son y serán la esperanzna de muchos y son también y serán los verdaderos agentes de cambio”, concluyó.

©GettyImages



Shakira se llevó ocho premios a casa

Shakira fue la máxima ganadora de la noche

La colombiana arrancó la noche llena de reconocimientos, cuando subió a recoger su galardón como Mejor Canción Pop Urbano Music por Music Session Vol. 53. Poco después, los presentadores del show, le comunicaron que era la afortunada ganadora de otros siete premios, convirtiéndose en la máxima ganadora de la noche. La colombiana arrasó en las categorías de Mejor Disco Femenino, Mejor Canción para mi Ex, Girl Power, Mejor Colaboración Pop Urbano, Mejor Urban Track, Social Dance Challenge y Tropical Mix.

Emocionada, a punto de derramar una que otra lágrima, Shakira ofreció un discurso dedicado a sus seguidores, quienes han seguido sus pasos desde aquellos lejanos días de Pies Descalzos hasta Copa Vacía.

“No saben lo feliz que estoy de volver a esta isla, esta isla que adoro, de encontrarme con todos ustedes y de recibir todo esto. Gracias de verdad. Es verdad que como artista he tenido la inmensa suerte de trabajar con un increíble sello discográfico y de colaborar con increíbles productores y artistas, pero mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo”.

🎥 ¡Mira el video completo! Shakira se convierte en la máxima ganadora de la noche en #PremiosJuventud, llevándose 8 estatuillas.

🎥 Watch the full video! Shakira becomes the top winner of the night at #PremiosJuventud, taking home 8 awards. pic.twitter.com/6F0p4pPUb5 — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) July 21, 2023

