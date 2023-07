CNCO se despide de los escenarios en Premios Juventud 2023

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y esta noche, durante la 20a. entrega de Premios Juventud, esta etapa de CNCO sobre los escenarios llegó a su fin. Tal como lo anunciaban justo el año pasado durante los Premios Juventud 2022, Christopher Vélez, Richard Camacho, Zabdiel de Jesús, Joel Pimentel y Erick Brian Colón pusieron punto final a su carrera como grupo para dedicarse a nuevos proyectos por separado. Pero antes de bajar el telón, obsequiaron una presentación inolvidable en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico.

En medio de la nostalgia de sus fans, CNCO apareció frente a las cámaras para interpretar La Última Canción, misma que el público coreó con mucho sentimiento. El tema ha sido la bandera de su gira de despedida, La Última Cita, con la que recorrieron los países latinos y de Estados Unidos, con los que se despidieron de corazón de sus fans, mejor conocidos como CNCOwners.

En esta presentación, no hubo más palabras, sólo un tema con el que cerraban un ciclo y ponían fin a una era. El adiós a los escenarios para mirar de frente a una nueva vida.

CNCO volvió a aparecer en el escenario para entregar a Alejandra Espinoza el Premio Ídolo de la Juventud. En su discurso de agradecimiento, la ex Nuestra Belleza Latina recordó cómo estuvo presente en el reality, viéndolos nacer como grupo y ahora como testigo de un nuevo inicio.

El adiós a uno de los grupos más queridos

Fue en 2015 cuando un grupo de jóvenes soñadores veían materializarse su gran ilusión de convertirse en cantantes cuando destacaron entre los participantes del reality La Banda. En aquel entonces, Joel Pimentel también formaba parte del grupo, pero en mayo de 2021 anunció que se retiraba para seguir una carrera como solista ahora como Joel de León.

