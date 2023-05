Juanes nos hace reflexionar con ‘Veneno’ y CNCO se despide con ‘La Última Canción’

¡Bienvenido mayo con todas sus fiestas! Iniciamos el fin de semana con temas muy movidos como Veneno, de Juanes. Nos sumimos en la controversia con Mejor que Yo, de Anuel AA; y CNCO nos pone nostálgicos con La Última Canción.

CNCO - La Ultima Canción

Ocho años, cuatro álbumes de estudio y varios éxitos internacionales después, la icónica boy band latina CNCO se despide con un regalo para sus fans, su último tema titulado La Última Canción. La conmovedora balada acústica representa toda su carrera y hoy están emocionados de compartir con el mundo esta canción tan especial que han tenido guardada hasta este preciso momento. Aunque este es su último proyecto juntos, CNCO se siente más unido que nunca.

Juanes - Veneno

Un tema sobre una relación tóxica del pasado. Ya sea un antiguo amigo, compañero de trabajo o pareja romántica, es alguien cuya traición fue tan traumática que causó problemas de salud. Pero, con una frase como ‘Tu veneno ya no me hace mal’, transmite el mensaje de un crecimiento mental tan profundo que lleva a una fortaleza que hace que el ‘veneno’ de esa traición ya no pueda hacer daño. Este lanzamiento también es extremadamente especial para Juanes ya que pude trabajar con su hijo Dante en el video, quien hizo un trabajo maravilloso al representar al niño interior en nosotros, que lucha y finalmente supera al ‘gigante’ del dolor que ha dejado esa traición.

Anuel AA - Mejor que Yo

El tema fue escrito por el mismo Anuel y cuenta la historia de un hombre que recuerda los buenos momentos con su ex y afirma que su nuevo amor nunca será mejor que él. La canción causó gran controversia cuando Anuel la publicó en redes sociales etiquetando a su ex, Karol G. Una clara respuesta a la colombiana, quien hace unas semanas lanzó el tema TQG junto a Shakira.

Emjay - Qué Mal me Hacías

Una canción dual tanto en la música como en el video. Producido por Nicolás Legreti la canción cuenta con secciones con sonidos tanto trap como pop, interpretaciones tanto dulces como sensuales, y nunca perdiendo el flow. El video se grabó en la Ciudad de México, y la dualidad es representada con el blanco y negro y el color. Qué Mal Me Hacías es una canción de desamor pero en lugar de dar un sentimiento triste, busca empoderar. EMJAY demuestra la superación personal y amor propio tras una ruptura.

Álvaro Díaz - Yoko

Su nuevo sencillo y más reciente adelanto de su segundo álbum de estudio, ‘Sayonara’ a través de Universal Music Latino y bajo el manejo de Top Floor Talent y NEON16. Producida por Manuel Lara, Milkman y Yoshi, Yoko, es una balada sensible que demuestra su versatilidad como artista además de su lado más vulnerable, haciendo referencia a la relación de John Lennon y Yoko Ono. Álvaro es un gran admirador de The Beatles y al ver el documental Get Back, se inspiró para escribir una canción sobre ellos.

Natanael Cano - Pacas de Billetes

Cargado de trompetas atronadoras y melodías acústicas, Pacas de Billetes muestra a Natanael exhibiendo su extraordinaria destreza artística mientras se sumerge en un audaz juego de palabras. Reconociendo el notable éxito que sigue a su creciente carrera, el cantante de los corridos reflexiona asertivamente sobre la pasión y la dedicación que le han llevado hasta donde está hoy, haciendo música en sus propios términos y moviendo la aguja hacia adelante para el futuro de los corridos.

Dei V - Trending Remix

El tema fusiona elementos del trap y del reggaetón, creando una experiencia auditiva única que seguramente cautivará a los fans de ambos artistas. La canción cuenta con un ritmo pegajoso y una letra que habla de éxito y de la importancia de mantenerse en la cima y de una chica que siempre se mantiene en lo más alto por su belleza, ya que cautiva a los innumerables seguidores que tiene en sus redes sociales, y eso le encanta al artista.

Paula Cendejas - Selena

Selena habla de sentimientos, de cómo ella también sufre, llora, tiene momentos complicados y no siempre es la chica perfecta y naive que puede mostrar su imagen. Todas las producciones de este próximo proyecto tienen un sentido común, y cuentan con elementos minimalistas. En sus nuevos temas aparecen recurrentemente instrumentos como el piano o los sintetizadores y todo ello acompañado de unas letras tan realistas como crudas.

Le Coco - Dos Bebés

Una canción sexy y esotérica que llegó a Le Coco durante el festival Burning Man. La canción explora la idea de un enamoramiento de dos personas y los diversos escenarios que podrían surgir. El sencillo será seguido por otras dos canciones, cada una con sus propias imágenes y campañas. Le Coco es una de las cantautoras más talentosas y versátiles de nuestro tiempo, y esta serie de canciones es una presentación de cómo quiere presentar su proyecto durante todo el año y donde sus fans podran esperar ideas, música y visuales innovadores.

Joonti - Labios

Un tema compuesto por su mismo intérprete, cuenta una historia apasionante y conmovedora sobre el amor y las relaciones. En la canción, Joonti nos lleva en un viaje emocional en el que nos cuenta cómo está enamorado de la chica de sus sueños, pero sabe que ella es mala para él, ya que le hace daño y le rompe el corazón. Sin embargo, él no puede seguir adelante sin ella, y está dispuesto a perdonarla y encontrar una manera de avanzar juntos. La canción culmina con una promesa de amor inquebrantable, en la que Joonti le dice a su amada que no puede besar los labios de otra mujer, ya que sólo le pertenecen a ella.

Jorkan y T.O.T - Culito

Es una de las canciones más pegajosas y bailables dentro del EP. La canción es un elogio a la belleza femenina y al magnetismo que pueden tener ciertas partes del cuerpo, en este caso un “culito”, en las discotecas. Adicionalmente, la canción invita a la diversión y a disfrutar del momento, sin prejuicios ni complejos. Es un tema ideal para las fiestas y las celebraciones, y sin duda sera una de las canciones favoritas del verano.

BCA - Soy Yo

“Basada en hechos de la vida real, cosas que pasan cuando uno empieza a salir con alguien que ha tenido un pasado con otras personas, como todos, y no sentimos vergüenza de eso, sino que queremos brindar por esas noches y saber que ahora estamos juntos y no importa quien estuvo en el pasado”, expresa BCA.

Luis Salido - Madrid

“Una canción cuya historia pudo haber sido escrita y situada en cualquier parte del mundo. Pero Madrid como ciudad tiene un encanto muy especial, sus calles se prestan para el amor de forma mágica, así que decidí recrear esta historia de desamor en la histórica capital de España”, dice Luis Salido, de 22 años.

Paradize - Nube

Paradize es un artista emergente que se ha ganado el apoyo de Elias de Leon y White Lion Records. Su próximo EP Salvajismo está programado para lanzarse en junio de 2023 y ya ha atraído una atención significativa tanto de los fanáticos como de los críticos musicales. Nube es una canción profundamente personal que tiene como objetivo proporcionar un espacio seguro para expresar todos los pensamientos y sentimientos que se han reprimido en su interior. Las letras son un reflejo de las propias luchas, decepciones, logros y aspiraciones del artista. La colaboración con JC Karo agrega una nueva dimensión a la pista, reuniendo los estilos y experiencias únicos de ambos artistas.

Las Villa - Eclipse

El más reciente lanzamiento de las mellizas colombianas Las Villa, reconocidas en Latinoamérica como la nueva sangre del urbano romántico y lo corroboran una vez más, con este tema que interpretan junto al cantautor mexicano Marcos Mares. Junto a este intérprete, Lucía y Laura hacen gala de sus potentes y armónicas voces. Este tema es el primer tema de su nuevo álbum que se lanza hoy. “Este nuevo álbum es el compilado de dos años de trabajo y de buena música que nos representa a nosotras como individuos en comunión y colisión constante. Nosotras somos como el Ying y el Yang, somos igual que el Eclipse que necesita al sol y la luna para poder ocurrir”, aseguran.

Alvaro Soler - Muero

Finalmente, Álvaro Soler nos presenta una primera muestra de su recién definido estilo con el sencillo Muero, en el que combina una elegante producción actual con elementos sonoros eclécticos y mucha vibra positiva. Se trata de un tema divertido, moderno y pegadizo que oscila entre la música disco y el pop latino, con una guitarra increíble y ritmos muy bailables.

Chencho Corleone - Un Cigarrillo

El ícono de la música urbana, Chencho Corleone estrena de manera simultánea su nuevo sencillo y su vídeo musical, Un Cigarrillo, que representan el primer lanzamiento de su próxima producción discográfica. Este disco, marcará un precedente en su carrera y será el primero en el que el artista presentará su propuesta musical sólo. “Estoy complacido con lo que hemos estado creando, con lo que se aproxima y estoy seguro de que esta nueva etapa musical mis fanáticos se la van a vivir y sumará otro escalón más para mi carrera”, expresó Chencho Corleone.

Emilia X Ludmilla - No Se Ve

Una colaboración única que nos transporta a los años 2000 sin dejar de bailar con ritmos actuales. No_Se_Ve.mp3, lanzado a través de WK Records, representa la unión de dos fenómenos musicales. Emilia, estrella del pop urbano, y Ludmilla, la artista brasileña con mayor éxito de ventas, marcan un hito que ningún otro artista del mundo ha logrado antes, al convertirse en las primeras en la historia en lanzar un video musical completo exclusivamente a través de Instagram reels en asociación con META. El vídeo es la primera parte de una serie de dos videos musicales, con el segundo estrenado este viernes en YouTube. El IG Reels sobrepaso 40M views en menos de 24 horas.

Alejo - El Favorito de Las Nenas

Un álbum que lleva el nombre del apodo dado por sus fans como agradecimiento por todo su apoyo. El álbum presenta a un joven que crece no solo como artista sino también como adulto ante los ojos del público. Las imágenes del álbum hacen referencia a las aulas y los vestuarios de la escuela secundaria, un guiño al rito de paso de adolescente a adulto.

C. Tangana - Avida Dollars

El tiempo vuela y aunque parezca increíble, Avida Dollars cumple ahora cinco años convertido ya en un clásico moderno de la música española. Para celebrar este aniversario, C. Tangana nos trae de vuelta el álbum que supuso un importante punto de inflexión en su carrera y en todo el rap español. Uno de los grandes acontecimientos de la escena nacional de aquel 2018 que Pucho nos invita a revivir a través de esta reedición en formato digital y vinilo de 12 pulgadas, que incluye además una pequeña sorpresa inédita como Estrecho / Alvarado su nuevo sencillo junto a pablopablo.